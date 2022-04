Extrem-Surferin Lena Erdil nimmt Kurs auf Olympia 2024

Palma de Mallorca

Es ist die erste Standortbestimmung für die olympischen Bootsklassen auf dem Weg Richtung Paris 2024: Die Trofeo Princesa Sofía, die am Montag vor Palma begonnen hat. Erstmals ist beim Mallorca-Klassiker die neu-olympische Windsurf-Klasse iQFoil dabei und so gibt auch die Kielerin Lena Erdil ihr Trofeo-Debüt. „Es wird es richtig interessant zu sehen, wo alle nach dem Wintertraining stehen“, sagte Erdil vor dem Stelldichein mit der Surf-Weltspitze.

iQFoil: Erdil nach erstem Regattatag beste Deutsche

1000 der besten Segelsportlerinnen und -Sportler der Welt sind auf Mallorca zusammengekommen, darunter das gesamte German Sailing Team. „Klassenfahrt-Feeling beschreibt es ganz gut. Wir sind auf zwei Marinas verteilt, weil wir mit so vielen Bootsklassen gar nicht in eine gepasst hätten“, berichtet die Windsurferin, die für den Norddeutschen Regatta Verein (NRV) startet.

Dementsprechend groß sind auch die Regattafelder. 75 Starterinnen sind es bei den Frauen im iQFoil – das schnellere und leichtere Board löst in knapp zwei Jahren vor Marseille das RS:X als olympische Klasse ab. „Fehler vermeiden“ war deshalb die Devise, die Erdil zuvor ausgerufen hatte. „Bei einem kleinen Fehler fahren zehn an dir vorbei“, sagte die Kieler-Woche-Siegerin, die seit einem Jahr in Kiel lebt. Am Montag gelang ihr das über weite Strecken. Erdil liegt nach dem ersten Tag und vier Wettfahrten als beste Deutsche auf Gesamtrang 30. Bis Freitag läuft die Regatta vor Palma.

Lena Erdil umrundete bei Foil Challenge Lanzarote: 203 Kilometer in neun Stunden

Genug Power sollte Erdil für die Regattawoche mitbringen. Anfang Februar nahm die 33-Jährige an der Lanzarote Foil Challenge teil und umrundete die Kanaren-Insel in neun Stunden und 20 Minuten – eine Grenzerfahrung. „Ich habe mir gedacht, dass es aufgrund der langen Zeit auf dem Board extrem wird, am Ende waren aber vor allem die Bedingungen extrem“, sagt Erdil, die auf der einen Inselseite mit stürmischen Winden, auf der anderen mit starkem Wellengang und mit einem herrenlosen Fischernetz kämpfte, in dem sich ihr Foil verfangen hatte.

Als hätte es für ihr Anliegen noch einen weiteren Beweggrund gebraucht: Schon vor dem Start war vereinbart, dass ihr Partner-Unternehmen CleanHub in Erdils Namen 2,5 Kilogramm Plastikmüll für jeden gesurften Kilometer von Stränden sammeln würde – bei 203 Kilometern eine halbe Tonne schädlicher Abfälle, die nicht mehr ins Meer gelangen.

„Es war ein krasser Kampf mit den Elementen und eine mentale Herausforderung, an der ich gewachsen bin“, blickt die Botschafterin für saubere Meere auf die Challenge zurück. „Danach hatte ich jedenfalls das Gefühl: Jetzt kann mich nichts mehr umhauen.“ Eine Überzeugung, die ihr während der kräftezehrenden Olympia-Kampagne, die in diesen Tagen vor Palma Fahrt aufnimmt, noch helfen könnte.