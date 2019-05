Kalt war's auf der Regatta-Bahn, wo der Westwind mit 20 bis 25 Knoten blies. Heiß her ging es am Freitag ersten Tag der Maior-Regatta auf der Kieler Förde trotzdem, vor allem im starken Feld der großen ORC 1/2. Mit zwei Tagessiegen liegt die „Sportsfreund“ mit Skipper Gordon Nickel klar in Front.