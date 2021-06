Cádiz

"Das Segeln auf diesem tollen Revier mit so vielen guten Seglern aus 38 Nationen macht mir riesigen Spaß", sagte Schwall, der sich im Vorfeld trotz erfolgreicher Qualifikation für die Weltmeisterschaft aufgrund des Reviers für einen Start bei der EM in Andalusien entschieden hatte.

"Das war einfach mega"

Nach einem guten Start mit Rang 13 in der ersten Wettfahrt am Dienstag musste Schwall in den darauffolgenden Rennen mit den Plätzen 28 und 32 etwas Federn lassen - ehe er mächtig auftrumpfte: In der vierten Wettfahrt zeigte der 13-Jährige vom Kieler Yacht-Club der gesamten Konkurrenz in seiner Startgruppe das Heck und segelte zum Tagessieg. "Das war einfach mega", sagte Schwall.

Lesen Sie auch:Kieler Woche 2021: Melderekord im Nachwuchs-Skiff

Am Donnerstag konnte er in ungewohnten und anspruchsvollen Bedingungen im warmen Levante-Wind zwar nicht ganz daran anknüpfen, schaffte im drehenden Wind mit Böen von bis zu 25 Knoten mit den Plätzen 23 und 16 als Gesamt-51. aber gerade so den Sprung in die Goldflotte, wo es am Freitag und Sonnabend um den EM-Titel geht. Auf den steuert aktuell der Spanier Xavier Garcia Olle zu, der von den bisherigen sechs Rennen in seiner Gruppe vier gewann sowie einen zweiten und einen dritten Platz ersegelte.

Schwall als einziger deutscher Junge in der Goldflotte

Während es mit Schwall in der Jungen-Konkurrenz nur ein Deutscher in die Goldflotte schaffte, zogen bei den Mädchen, die bei insgesamt 116 Starterinnen nur auf zwei Flotten aufgeteilt werden, drei Seglerinnen ein: Mirja Dohle aus Wunstorf in Niedersachsen liegt als beste Deutsche auf Gesamtrang 24, die Hamburgerin Esther Rodenhausen ist 42., Amelie Röpke vom Schwielochsee in Brandenburg ist 49.