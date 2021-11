Grünkohl und viel Silber für Förde-Cup-Segler

Kiel

Gleich fünf Siegerehrungen bildeten den Mittelpunkt des – 2020 Corona-bedingt ausgefallenen – jährlichen Herbsttreffens von Regattaseglern/innen im Vereinsheim der Segler-Vereinigung Kiel (SVK) in der Wik.

Lars Mücke, Vorsitzender der SVK, begrüßte als Hausherr mehr als 50 Seglerinnen und Segler verschiedenster Vereine, die es sich zunächst beim traditionellen Grünkohlessen gutgehen ließen. Schließlich bedurfte es physischer und mentaler Stärkung, um anschließend die zahlreichen Ehrungen und Preise für die Wettfahrten ‚Ærø rund light’ (2020) und ‚Maandschien’ (2021) aus den Händen des Vorsitzenden des Segel Clubs Baltic, Ulf Greve, und die des ‚24-Stunden-Segelns’ 2021 sowie der beiden Förde-Cups (2020 und 2021) von Frank Krupinska (Möltenorter Seglerkameradschaft) entgegenzunehmen.

Thorsten Dmoch holt mit der „Fiete“ den Förde-Cup-Gesamtsieg

Die Vielzahl der vergebenen Gläser, Pokale und Zinnteller überfordert die Berichterstattung. Stellvertretend seien hier nur die Gewinner des diesjährigen Förde-Cups genannt: In der Gruppe 1 (Yardstick unter 92) siegte die „Andiamo“ von Matthias Retzlaff, in Gruppe 2 (Yardstick 92-97) Stefan Porath mit der „Xtortion“ und in Gruppe 3 (Yardstick 98-103) die „Robin“ von Ulf Greve. Den Sieg in der Gruppe 4 (Yardstick über 103) sicherte sich Thorsten Dmoch auf der „Fiete“, der auch den Förde-Cup-Gesamtsieg errang.

Reichlich Preise gab es beim Herbsttreffen der Segler-Vereinigung Kiel für Förde-Cup und Co. zu vergeben. Quelle: hfr

Eine Würdigung seiner besonderen Leistung wurde Joachim Harpprecht (Jahrgang 1953) zuteil, der mit seiner „Harp8“ beim 24-Stunden-Segeln 18 Stunden allein und insgesamt 160 Seemeilen über die Ostsee pflügte, nachdem er zuvor seinen verletzten Mitsegler an Land abgesetzt hatte.