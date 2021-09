Kiel

Das erste Rennen hatte 2.4mR-Segler Heiko Kröger schon vor Beginn der Kieler Woche verloren – das Rennen gegen die Zeit. Sein neues Boot, das eigentlich im Frühjahr hätte geliefert werden sollen, kam erst vergangene Woche an. Die Zeit hätte eigentlich noch gereicht, um es auszubauen. Doch um 2 Uhr in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gab er auf: Das speziell angefertigte Blei für den Kiel passte nicht ins neue Boot. Der Bau hatte ihn richtig geschafft: „Ich habe acht Kilogramm abgenommen.“

Hilfe in der Not kam aus Hamburg. Oliver Thies, Vorsitzender der Klassenvereinigung, brachte Sonnabend sein Boot nach Schilksee. Der Name des Leihgerätes: Bleitransporter. Am Ende wohl nur eine kuriose Randnotiz. Denn Kröger konnte starten und lag an Tag eins mit zwei zweiten Plätzen trotz widriger Umstände auf Titelkurs, in einer Bootsklasse, die so inklusiv ist, wie kaum eine andere.

2.4mR: Fuß- oder Handsteuerung – beides ist möglich

Das Einhand-Kielboot war in der Öffentlichkeit durch den paralympischen Status lange als reine Behindertenklasse angesehen, erlebt aber seit Jahren einen Boom unter allen Seglern. „Es ist kein körperliches Boot. Man braucht keine besondere Kraft, Schnelligkeit oder Ausdauer. Es geht ums Köpfchen, um Gefühl“, erklärt Kröger, der ohne linken Unterarm geboren wurde. Im 2.4mR beeinträchtigt ihn das nicht. Der 55-Jährige steuert das Boot mit den Füßen, andere per Handsteuerung, beides ist möglich. Aufwändige Anpassungen müssen an Bord auch für Menschen mit Behinderung nicht vorgenommen werden.

Ein Blick ins Cickpit des 2.4mR, der mit den Händen und Füßen gesteuert werden kann. Quelle: Uwe Paesler

Durch den 180 Kilogramm schweren Bleikiel kann das Kielboot praktisch nicht kentern, ist dank der Schwimmtanks in Heck und Bug unsinkbar. „Und es hat eine schöne Linie. Es gibt deutlich Hässlicheres“, betont Kröger.

Auf Augenhöhe mit der Wasserkante

Die Seglerinnen und Segler in der Klassen sind in Schilksee schon von Weitem zu erkennen, weil nur die Köpfe aus dem Cockpit herauslugen, auf Augenhöhe mit den Wellen. Der Rest des Körpers sitzt tief in einem Schalensitz unterhalb der Wasserkante. Heißt: Die Pumpe ist eines der wichtigsten Elemente an Bord. Denn Wasser kommt in jedem Fall hinein. „Bei unerfahrenen Seglern vielleicht ein bisschen mehr als bei mir“, sagt Kröger in seiner nüchtern-trockenen Art.

Seit 2002 sind die 2.4mR bei den Kieler Wochen am Start. Nach einem Jahr Pause wegen der Corona-Pandemie sind die 2.4mR-Seglerinnen und Segler in diesem Jahr wieder mit von der Partie. Anders als bei den Paralympics, die am Sonntag in Tokio endeten. Auch 2024 bei den Paralympischen Spielen in Paris wird das Segeln fehlen. 2018 hatte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) entschieden, der Segelsport erfülle eine oder mehrere Kernkriterien für die Inklusion der Spiele nicht. Für den Beschluss hagelte es Unverständnis und Kritik – die bis heute anhält.

Video: Das macht Heiko Krögers Boot so besonders

Kein Segeln bei Paralympics: „Das war eine große Enttäuschung“

„Das war eine große Enttäuschung“, sagt Heiko Kröger, der bei den Paralympics 2000 in Sydney Gold geholt hatte, 2012 in London Silber. „Gerade in der Disziplin Segeln können viele verschiedene Behinderungen absolut chancengleich gegeneinander antreten.“

In vielen anderen paralympischen Sportarten wird erst durch Punktesysteme versucht, die Leistungen von Sportlerinnen und Sportlern mit verschiedenen Behinderungen untereinander vergleichbar zu machen. „Im Segeln gibt es das nicht, das ist das Schöne. Man kann zwar sagen, eine Behinderung hast du, aber welche ist egal“, sagt Krüger und fügt an: „Eigentlich ist sogar die Behinderung egal.“ Ist der 2.4mR also das perfekte Inklusionsboot? „Wenn man gar nicht mehr darüber redet, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht, dann ist Inklusion erreicht. Das ist gesellschaftlich natürlich noch ein langer Weg.“ Der 2.4mR kann einen Teil zu dieser Entwicklung beitragen.

Zurück an Land: Heiko Kröger führt die Konkurrenz im 2.4mR nach zwei Regattatagen bei der Kieler Woche an. Quelle: Uwe Paesler

Zurück zur Kieler Woche: „Hoffentlich kriege ich das morgen wieder aufgebaut“, hatte Kröger nach dem ersten Regattatag am Sonnabend gemurmelt, als er die Segel seines Leihbootes zusammengerollt hatte. Er hat es geschafft. Nach dem zweiten Regattatag mit drei Siegen in vier Rennen führt Heiko Kröger die Konkurrenz an. Für den Kieler könnte es der zwölfte Triumph beim weltgrößten Segelevent werden.