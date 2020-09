Kiel

Während in der ORC I/II noch vier Crews Titelchancen haben, ist es in der ORC III ein Meisterschaftszweikampf. Und unangefochten an der Spitze der ORC IV steht die „Bostik Bad Boys“ von Jan Schmidt.

Ein totes Rennen an der Spitze der großen Boote (ORC I+II) lieferten sich am Montag die beiden dominierenden Mannschaften des vergangenen Jahres. In der ersten Tageswettfahrt waren die Europameister 2019 von der „Sportsfreund“ mit Steuermann Gordon Nickel und die deutschen Meister 2019 von der „Intermezzo“ ( Jens Kuphal) nach berechneter Zeit auf die Sekunde genau gleich und teilten sich den Tagessieg. Danach patzte zunächst die „Intermezzo“ mit Platz fünf, dann die „Sportsfreund“ – Letztere liegt weiter vorn.

Anzeige

Weniger Konkurrenz: Zweikampf in der ORC III

In der ORC III erwischte die „Immac Fram“ von Kai Mares ( Dänischenhagen) einen perfekten Tag mit drei Siegen. Dennoch bleibt die „Halbtrocken“ von Knut Freudenberg ( Flensburg) dicht dran am Spitzenreiter. „Wir müssen schon gut starten, um zu gewinnen. Das ist uns heute gelungen. Aber wir haben auch gestern im Abschlussrennen gesehen, dass man ganz schnell nur Dritter wird, wenn man am Start nicht ganz vorn dabei ist. Und die ‚Halbtrocken‘ ist eine sehr erfahrene Crew“, sagt Kai Mares.

Weitere KN+ Artikel

Die Wetterprognose für den Abschlusstag mit zunehmendem Wind hört Mares gern, da die Mannschaft diese Bedingungen mag: „Unser Anspruch ist natürlich die Titelverteidigung, zumal die Klasse in diesem Jahr etwas schwächer ist als im vergangenen Jahr.“

Mehr zum Segelsport lesen Sie hier.