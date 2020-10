Berlin/Kiel

Scheel/ Feilcke mussten sich nur den Olympia-Neunten von Rio 2016, Victoria Jurczok und Anika Lorenz, geschlagen geben, hatten nach elf Rennen neun Punkte Rückstand auf die Berlinerinnen. Die frisch gebackenen Europameisterinnen Tina Lutz und Susann Beucke ( Chiemsee/Strande) waren bei den unmittelbar auf die EM folgenden nationalen Titelkämpfen in Berlin nicht am Start, befinden sich bereits in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr. Dritte wurden die Hamburgerinnen Marla Bergmann und Hanna Wille.

Immer ein Auge auf den Schiffsverkehr

Im Männerskiff 49er triumphierten die in Kiel trainierenden Süddeutschen Lukas Hesse und Luca Schneider ( Seebruck/ Radolfzell) hauchzart mit nur einem Zähler Vorsprung auf ihre Trainingskameraden Niklas Engelmann und Justus Mickausch ( Langenargen/ Radolfzell) und sechs Punkten vor den Kielern Royla/ Heinrich. „Wir sind mit den schwierigen Bedingungen gut zurecht gekommen, sowohl mit den drehenden, inkonstanten Winden als auch mit dem Schiffsverkehr auf dem Wannsee“, sagte Steuermann Hesse. „Und auch ohne die Top-Teams war es eine gute Konkurrenz und ein harter Fight bis zum Schluss in unserer Juniorengruppe.“

Für die Athleten aus dem Nachwuchskader der Segel-Nationalmannschaft geht es nach zwei letzten Trainingstagen in Kiel für einen Trainingsblock an den Gardasee, anschließend sollen – wenn es die Corona-Lage zulässt – im portugiesischen Vilamoura über den Winter die Grundlagen für die Saison 2021 gelegt werden.

