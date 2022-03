Kiel

Die Aussicht auf Corona-Lockerungen stimmt auch die Organisatoren der größten Jüngstenregatta der Region optimistisch. „Der Begriff Optimist ist bei uns gerade doppelt besetzt“, sagt Boris Andratzek vom TSV Schilksee. Geht alles glatt, steigen Goldener und Silberner Opti im Mai wieder beinahe wie gewohnt.

Am 21. und 22. Mai werden wieder jede Menge Jüngstenseglerinnen und -segler mit ihren Optimisten den Olympiahafen in Schilksee bevölkern. Die Meldelisten sind voll: 227 Seglerinnen und Segler stehen in den Startlöchern für den Goldenen Opti in der Klasse der Opti A, 98 für den Silbernen Opti in der Klasse Opti B. Und auch die Wartelisten füllen sich weiter.

Rund 30 Däninnen und Dänen im ansonsten rein deutschen Feld

Alles wie immer also? Nicht ganz: „Wir werden nicht ganz so international sein wie gewohnt“, sagt Andratzek. Drei Dutzend Däninnen und Dänen haben gemeldet, alle anderen Starter kommen aus Deutschland.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 starteten insgesamt 48 internationale Seglerinnen und Segler aus fünf Nationen (Dänemark, Niederlande, Polen, Kroatien und Australien), im Jubiläumsjahr 2018 sogar 97 aus acht Nationen (Dänemark, Niederlande, Polen, Belgien, Finnland, Lettland, Griechenland und Großbritannien).

Als Grund vermuten die Organisatoren hauptsächlich Sorgen bezüglich möglicher Reisebeschränkungen und Quarantäneverordnungen in der anhaltenden Corona-Pandemie. Hochklassigem Segeln aber steht nichts im Wege. Erstens ist noch für den März der Wegfall der meisten Beschränkungen vorgesehen, auch wenn die Organisatoren beim Hygienekonzept auf das vergangene Jahr zurückgreifen und Grundregeln wie „Siegehrung draußen, Maske drinnen“ beibehalten wollen.

Und zweitens hat für das Event in Schilksee, das mit dem zweithöchsten Ranglistenfaktor deutscher Regatten – nach der deutschen Jüngstenmeisterschaft, die in diesem Jahr im Zuge der gemeinsamen deutschen Jugendmeisterschaften im August ebenfalls in Schilksee steigen wird – gewertet wird, die gesamte deutsche Opti-Elite gemeldet.