Kiel

Zum Ende des Sommers hat die Regatta-Saison in Schilksee noch einmal Fahrt aufgenommen. Direkt nach der Kieler Woche waren an diesem Wochenende die Jüngstensegler dran: Zwar nicht mit der Breite der Vor-Corona-Zeit und der großen Anzahl an Nationen, aber doch mit internationaler Spitzenklasse und einem prallen Wettfahrtprogramm präsentierte sich der Goldene/Silberne Opti des TSV Schilksee bei seinem Comeback. Die Gruppe A wurde dominiert durch die US-amerikanischen und dänischen Segler, in der Gruppe B gab es durch Tjelle Bonatz einen Kieler Heimerfolg.

In beiden Klassen konnten je sechs Rennen gesegelt werden

„Das Revier hat seine Qualitäten bewiesen mit einem glatten Ostwind an beiden Tagen“, freute sich Boris Andratzek, Leiter des TSVS-Wettfahrtausschusses, über den runden Ablauf der Traditionsveranstaltung. Uli Kittmann, Wettfahrtleiter der A-Segler, hatte nach der langen Regattapause zwar einige Nervosität unter den Akteuren wahrgenommen, aber mit strengem Startprozedere konnten in den beiden Klassen jeweils sechs Rennen gesegelt werden. Die A-Optis hatten dabei bereits am Sonnabend mit vier Wettfahrten in dichter Folge ein strammes Programm absolviert, die B-Optis segelten an beiden Tagen jeweils drei Rennen und bekamen damit zum Abschluss im zunehmenden Ostwind noch einmal viel Arbeit.

Moritz Engel verspielt mit Frühstart-Disqualifikation den Gesamtsieg

„Es war anstrengend, hat aber Spaß gemacht“, sagte Tjelle Bonatz vom Kieler YC nach der Siegerehrung. Zwar ohne Tagessieg, aber mit der beständigsten Serie der 76 Starter durfte er sich den größten Glaspokal und den Silbernen Opti als Wanderpreis abholen. „Das war mein Ziel. Mein Bruder ist hier vor sieben Jahren Zweiter geworden“, freute er sich über den Punktsieg gegenüber seinem familiären Vorbild Josse. Auf den weiteren Podiumsrängen landeten der Hamburger Emil Rosink und Nikos Beckmann (KYC). Moritz Engel vom KYC hatte zwar am fleißigsten Siege eingesammelt, mit einer Frühstart-Disqualifikation und zwei mäßigen Platzierungen die Chance auf den Gesamtsieg aber verspielt. Er wurde schließlich Vierter.

US-Amerikaner James Pine siegt bei den A-Optis

Sehr souverän agierte der Amerikaner James Pine bei den 141 A-Optis. Der 18. der diesjährigen WM hatte nur im ersten Rennen als Zwölfter etwas Anlaufschwierigkeiten, danach lief es mit fünf Siegen in Serie reibungslos. „In der ersten Wettfahrt hatte ich etwas Trouble mit dem Segel, danach hatte ich jeweils gute Starts, war schnell und konnte die Konkurrenten kontrollieren“, so der 13-Jährige. Von Charleston/South Carolina aus reist er immer wieder nach Europa, um an Regatten teilzunehmen – mit einem klaren Ziel: „Ich will weiter Erfahrungen sammeln für die WM im nächsten Jahr in der Türkei. Da will ich auf das Treppchen.“

Ex-Hamburger John Frederik Wolff wird Zweiter

Hinter Pine reihten sich der Deutsch-Däne John Frederik Wolff und Aksel Berg (Dänemark) ein. Der Ex-Hamburger Wolff lebt mit der Familie inzwischen in Kopenhagen. Seine Schwester Helena segelte ehemals für den Kieler YC und vertritt nun die dänischen Farben im olympischen 49erFX – aktuell bei der Europameisterschaft in Griechenland. „Der Amerikaner war nicht zu schlagen“, berichtete der 13-Jährige nach der Serie 2, 1, 1, 4, 24, 6. „Am Sonntagmorgen war der Wind noch etwas schwach für die hohe Welle. Damit kam ich nicht so gut zurecht. Aber danach konnte man super in der Welle arbeiten.“ Für ihn ist die Saison 2021 noch lange nicht beendet. Er plant noch Regatta-Teilnahmen am Gardasee und in Griechenland.

Düsseldorfer Levian Büscher bester Deutscher beim Goldenen Opti

Der drittplatzierte Aksel Berg (14 Jahre) aus Egå bei Aarhus blickt dagegen eher in heimische Gefilde. „Bei uns stehen noch die dänischen Teammeisterschaften an. Mein Klub hat in den vergangenen drei Jahren gewonnen und das wollen wir fortsetzen. Mit Platz drei in Kiel bin ich sehr zufrieden. Ich hatte mir eine Top-20-Platzierung vorgenommen.“ Bester Deutscher in der Abschlusswertung des Goldenen Optis wurde der Düsseldorfer Levian Büscher auf Rang fünf.

60 Ehrenamtler sorgen für reibungslosen Ablauf

Zufriedenheit herrschte am Sonntagnachmittag bei Alexander Florinski, Leiter der TSVS-Segelabteilung: „Es hat uns schon belastet, dass der Goldene Opti im vergangenen Jahr ausfallen musste. Umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt zum Ausweichtermin im September geklappt hat. Das Rahmenprogramm mussten wir zwar umgestalten, die Party am Samstagabend konnte nicht stattfinden. Aber wir sind stolz, als kleiner Verein die Marke Goldener Opti am Leben zu erhalten – und das mit der Arbeit von 60 Ehrenamtlern.“