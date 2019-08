Kiel

Spontan musste der Kurs der Hinregatta geändert werden, wegen militärischer Schießübungen im Norden Seelands entfiel die Rundung der Insel, die Strecke führte wie der Rückweg südlich um Gedser herum. Den Seglern war das recht: Ihnen blieb so ein langes Kreuzen gegen den Wind bis in die Nacht hinein nach Kopenhagen erspart. Als erste Jacht passierte die „Milan“ von Uwe Lebens ( Hamburg) die Ziellinie nach 15 Stunden, drei Minuten und vier Sekunden, den Sieg nach berechneter Zeit in der Gruppe ORC B aber feierte Dirk Clasens „Gingko“ ( Hamburg/ Kiel).

Premiere des neuen Kurses verschoben

Aufgrund der Wettervorhersage mit stark abflauendem Südwind entfiel auch auf der Rückregatta eine angedachte Kursführung: Ursprünglich hatte eine neue Strecke für Jachten mit einer maximalen Masthöhe von 26 Metern durch das Smålandfahrwasser Premiere feiern sollen. Um nicht zu riskieren, dass Jachten das Rennen wegen des Zeitlimits abbrechen, entschied sich die Wettfahrtleitung aber für den „alten“ Kurs südlich um Seeland herum. Diese 150 Seemeilen waren harte Arbeit: „Bis Gedser haben wir eigentlich nur gekreuzt. Wir sind allein im Kopenhagener Fahrwasser schon auf 25 bis 30 Wenden gekommen“, erzählte Tim Häuslein, Crewmitglied der Flensburger „Sydbank“.

"Milan" auch auf dem Rückweg First Ship Home

Während sich die Crew von Skipper Torsten Bastiansen dicht unter Land hielt, wählte die „ Hinden“ eine andere Taktik: „Der dänische Wetterdienst hatte einen Winddreher auf Süd-Ost angesagt, deshalb sind wir erst in Richtung Osten gefahren und haben mit dem Drehen des Windes gewendet“, erklärte Skipper Hallberg die Erfolgsformel. Zuerst im Ziel in Kiel war erneut die „Milan“, nach berechneter Zeit hatte die „Ember Sea“ mit Matthias Mier ( Rostock) den Bug vorn.

