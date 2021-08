Die erfolgreichen Segler sind wieder zu Hause: Paul Kohlhoff, Alica Stuhlemmer und Susann Beucke, die in Tokio Bronze und Silber gewonnen hatten, wurden am Freitagabend in Strande kräftig begossen – im wahrsten Sinne. Pünktlich zur Ankunft der Olympiahelden öffnete der Himmel seine Schleusen. Der ausgelassenen Stimmung tat das keinen Abbruch.