Cádiz

"Die Bedingungen an den letzten Wettfahrttagen waren mit Wind zwischen 18 und 25 Knoten sehr anspruchsvoll", sagte der 13-Jährige vom Kieler Yacht-Club zu den Rennen im warmen Levante-Wind vor der andalusischen Küste. "Viele meiner Konkurrenten in der Goldgruppe waren mindestens einen Kopf größer als ich, das hilft bei dem starken Wind." Dennoch: Schon der Sprung in die Goldflotte war ein großer Erfolg zum Abschluss der Opti-Karriere.

Nachdem der junge Kieler unter anderem mit einem Tagessieg im vierten Rennen den Einzug in das beste Drittel der 155 Starter der Jungen-Konkurrenz gesichert hatte, standen in den vier Rennen gegen die Besten der Besten die Plätze 44, 48, 38 und 25 zu Buche. In der Gesamtabrechnung bedeutet das Rang 49. "Ich bin mit meinem Gesamtergebnis sehr happy", sagte Schwall.

Spanier Olle segelt unangefochten zu EM-Gold

Europameister wurde im Revier vor Cádiz der Spanier Xavier Garcia Olle - in beeindruckender Manier: In zehn Rennen siegte Olle fünfmal, zeigte mit den weiteren Ergebnissen zwei, drei, vier und sieben Konstanz auf Top-Niveau und konnte sich einen 21. Platz als Streichergebnis locker leisten. Ganze 30 Punkte dahinter segelte der Italiener Niccolo' Pulito zu EM-Silber, Bronze sicherte sich Alexandros Kyfidis aus Griechenland.

Dass unter den Top 20 der kontinentalen Titelkämpfe der Jüngstensegler 15 Segler aus Mittelmeer-Anrainerstaaten stehen, ist dabei kein Zufall: In vielen Nationen wie Spanien, Portugal, Italien und der Türkei wird die zulässige Altersgrenze für den Optimisten (15 Jahre) voll ausgeschöpft, während in Deutschland die meisten ambitionierten Segler mit 13 Jahren in größere Bootsklassen umsteigen, wie es auch in der überwiegenden Mehrzahl der Landesverbände empfohlen wird. So kämpfen die Segler im Opti meist mit unterschiedlichen Waffen, schon allein körperlich.

Schwall steigt nun in den 29er um

Umsteigen wird nun auch Carl Frederik Schwall, mit 13, wie empfohlen. Ab sofort wird sich der Kieler auf den 29er konzentrieren, mit Klubkollege Titus Rositzki eine Crew bilden. Ein erster großer Härtetest für die beiden könnte dabei die Kieler Woche (4. bis 12. September) werden, bei der 135 Segelteams mit den markanten orange-roten Segeln starten werden - allerdings müssen sie sich im Rekord-Andrang der Nachwuchssegler aktuell mit einem Platz auf der Warteliste begnügen.