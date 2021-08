Circolo Vela Arco

Am letzten Platz gab Paul Farien noch mal richtig Gas. Mit den Plätzen eins, zwei und drei machte der 22-jährige Kieler ordentlich Druck auf die Führenden – am Ende fehlten dem neuen Vize-Europameister im Feld der 80 Seglerinnen und Seglern aus Europa, Neuseeland und den USA nur fünf Punkte zum EM-Titel der foilenden Waszps.

Fariens Erfolgsrezept: Kein Druck, kompletter Spaß

„Am letzten Tag ging es um die Wurst, die ersten Fünf hatten Chancen auf den Sieg. Für mich ging es darum, den kompletten Spaß mitzunehmen. Ich habe mir keinen Druck gemacht“, sagt Farien. „Das hat geklappt.“ Der 22-Jährige war in der Jüngsten- und Regattagruppe des Kieler Yacht-Clubs im Opti in den Segelsport gestartet, nach guten Leistungen im 29er Teil der Segel-Nationalmannschaft im olympischen 49er, Ziel Olympia 2024. Im Frühling 2020 segelte er erstmals auf der Wazp. „Mein Trainer Patrick Böhmer hat mich seine Waszp auf Mallorca ausprobieren lassen – und ich hatte gleich enorm viel Spaß“, erzählt er. Als er dem olympischen Segeln Ende 2020 „durch einige Umstände“ den Rücken kehrte, stand seine Entscheidung für die fliegende Einhandjolle fest.

Und er bereut die Entscheidung nicht. „Ich bin noch nie zuvor ein Boot ein Boot gesegelt mit 20 Knoten Downwind in den Top Five, wo drei Leute geschrien haben, weil sie sich so gefreut haben“, sagt Farien. „Bisher gab es für Top-Segler, die sich gegen eine professionelle Karriere entscheiden, nur den Weg in die Bundesliga. Mit der Waszp gibt es jetzt eine Alternative.“

Kieler Woche als Eurocup der Waszps

Ihr nächstes großes Event führt die Wespen in gut zwei Wochen nach Schilksee: Zum zweiten Mal nach 2019 sind die Waszps bei der Kieler Woche dabei, nutzen sie als Eurocup-Event. Corona-bedingt ist die Meldezahl mit 16 Booten überschaubar, aber es sind auch zwei Dänen, zwei Schweizer und ein Brite am Start. Und auch ein olympischer Bronzemedaillengewinner: Der Kieler René Schwall, 2000 in Sydney mit Roland Gäbler Dritter, will sich auf der Förde mit Foils messen.

Auch Paul Farien hat natürlich für das Heimspiel gemeldet. Er ist neben seinem Studium der Sozioökonomik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel inzwischen auch „Class Ambassador“, deutscher Botschafter der Wespen. „Die Waszp ist eine der am schnellsten wachsenden Klassen“, sagt er. „Inzwischen sind rund 1.400 Boote verkauft“. Und um den Boom weiter zu forcieren, packt Farien mit an: Anlässlich des Strander KÜZ am kommenden Wochenende lädt er zum Testsegeln ein. Ob Opti-Kind oder Jachtsegler, alle sind willkommen. Anmeldungen nimmt er bis Donnerstag um 19 Uhr per whatsapp unter 01523 35 54 301 entgegen.