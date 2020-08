Silvaplana/Kiel

160 Starter aus 33 Nationen und vier Kontinenten - die Foil-Weltmeisterschaften ist mit Abstand das größte Windsurf-Event des Jahres und die einzige WM überhaupt. Das Event lockte daher Athletinnen und Athleten aller Surfklassen und Materialien auf den Silvaplanersee im Schweizer Engadin: Formula, Foil-Formula, RS:X sowie das ab 2024 olympische IQ-Foil. Auch den Kieler Vincent Langer, der sich in der Corona-Zeit fit gemacht hat für die erweiterte Foiling-Weltspitze.

Lange Kurse im kräftigen Malojawind

"Ich habe mehr als zwei Jahre lang im Foiling auf die Mütze bekommen, habe nie so richtig den Anschluss gefunden", sagte Langer. "Aber das ganze Training in der Corona-Zeit hat sich ausgezahlt, es hat mir extrem gut getan, dass ich jeden Tag auf dem Wasser war. Ich konnte die Lücke schließen." In Schilksee und Strande trainierte Langer wechselnd mit dem Kieler Michele Becker und dem Dänen Christian Justesen, mit Becker reiste der 33-Jährige bereits fünf Tage vor Beginn der WM an, um sich im taktisch sehr anspruchsvollen Revier zu akklimatisieren - im wahrsten Sinn des Wortes keine schlechte Idee bei Sommerwärme am Tag und Schnee in der Nacht auf 1800 Metern Höhe.

Die Rennen brachten die Surfer an die Belastungsgrenze. "Es waren extrem lange Kurse, mindestens 18 Minuten", erklärte Langer zur Bahnlegung auf dem bis zu 77 Meter tiefen Silvaplanersee, der durch den stets gegen Mittag aufkommenden gleichmässig wehenden kräftigen Malojawind perfekte Surfbedingungen bei rund 15 Knoten Wind bietet. "Die Bedingungen waren für uns am oberen Ende der surfbaren Skala", sagte Langer. "Deshalb liegen im Gesamtklassement auch die schweren Jungs mit 85 Kilogramm und mehr vorne."

Gegen Goyard kein Kraut gewachsen

Dazu zählt auch Langer, der die ersten Erfolge schon in den fünf Qualifikationsrennen feierte: ein Sieg, ein zweiter und ein dritter Platz brachten den Kieler in eine hervorragende Ausgangspositon, in den folgenden neun Rennen der Goldflotte pendelte er sich mit nur einem Ausreißer um die Plätze zehn bis 15 ein - am Ende der zwölfte Gesamtrang. "Ich bin damit super happy", sagte Langer, nach dem elftplatzierten Sebastian Koerdel, der direkt im Anschluss Vize-Europameister im bald olympischen IQ-Foil wurde, zweitbester Deutscher.

Weltmeister wurde der Franzose Nicolas Goyard, der sich schon seit längerer Zeit nur noch auf das Formula-Foil konzentriert, in Silvaplana zehn der 14 Rennen mit teils überdeutlichem Abstand gewann. "Er hat einen Riesenvorsprung gegenüber allen anderen, ein geiler Typ", lobte Langer. Vizeweltmeister wurde der Pole Przemyslaw Miarczynski - Olympia-Bronzegewinner von London 2012 und mit 41 Jahren eigentlich schon in der Trainerkarriere im polnischen Verband. Auf den dritten Platz fuhr der Franzose Pierre Mortefon.

Olympia 2024? "Lasse ich mir offen"

Richtung Olympia könnte es für Routinier Vincent Langer unter Umständen auch nochmal gehen: "Ich lasse das im Moment alles komplett offen. Mal sehen, wie sich das im IQ-Foil-Bereich entwickelt", sagte er. "Wenn das dann für mich attraktiv ist - klar, dann steige ich da ein." Auf dem wahrscheinlichen Olympiarevier von 2024 wird Langer im Oktober schon mal antreten: Nach dem Deutschen Windsurf Cup in Hohenfelde bei Schönberg am 12. und 13. September wird der Slalom-Weltcup der Abschluss der Saison 2020 sein.

