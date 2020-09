Kiel

Ein Ausrutscher, und das Kieler Gold ist weg. Diese Erfahrung musste die amtierende Laser-Radial-Weltmeisterin Marit Bouwmeester im finalen Rennen machen. Die Niederländerin kam nur als 20. ins Ziel, kassierte damit ihr Streichresultat und musste die 2019er-Weltmeisterin Anne-Marie Rindom ( Dänemark) passieren lassen. Bei den männlichen Kollegen im Laser Standard fing der Sonthofener Philipp Buhl die britische Konkurrenz noch ab und holte seinen sechsten Kieler-Woche-Titel.

Spannend wurde es auch bei den Skiffs in 49er und 49erFX. Nachdem Tina Lutz und Susann Beucke ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio bereits am Sonnabend gelöst hatten, fuhren sie am Sonntag trotz eines schwächeren Tages auch zum Kieler-Woche-Sieg. Über den freuten sich im 49er auch die Dänen Jonas Warrer und Jakob Precht Jensen überschwänglich: Als sie vom Kameraboot die Nachricht vom Gesamtsieg erhielten, legten sie an Bord ihres kippeligen Skiffs einen Siegestanz hin.

Sehen Sie hier die besten Bilder von den Regatten beim großen Finale der Kieler Woche 2020.