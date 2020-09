Kiel

Die Anstrengung war den Seglerinnen und Seglern der internationalen Klassen ins Gesicht geschrieben, als sie nach je drei Wettfahrten in schwierigen Bedingungen wieder an Land kamen - aber auch das Glück und die Zufriedenheit. Endlich wieder Regatta segeln! Die deutschen und internationalen Segler stürzten sich voller Tatendrang in die ersten Wettfahrten einer besonderen Kieler Woche.

Schon der erste Segeltag der Kieler Woche 2020 bildete vieles von dem ab, wofür die größte Segelveranstaltung der Welt berühmt ist: ein gutes Revier, starke Felder, interessante Wettfahrten - und vor allem Spaß am Segeln. "Das macht wirklich viel Spaß, bei diesen Bedingungen mit Wind und Welle im Trapez zu stehen", sagte Max Billerbeck, nach Tag eins auf Gesamtrang drei der Contender-Flotte.

Anzeige

Zur Galerie Zehn internationale Klassen sind am Sonnabend in die Kieler Woche gestartet.

Am Vormittag waren bereits die Dickschiff-Crews in der Kieler Innenförde gestartet und hatten sich in Aalregatta und Welcome Race auf den Weg nach Eckernförde gemacht, die Mittelstrecke zum Auftakt der internationalen deutschen Meisterschaft führte sogar bis nach Schleimünde. Da herrschte ganz schön Andrang vor der Kiellinie. Sehen Sie hier die Wettfahrten des Kieler-Woche-Auftakts in Bildern.

Weitere KN+ Artikel

Mehr zum Segelsport lesen Sie hier.