Die Kieler Woche 2020 hat am ersten Tag Fahrt aufgenommen. Auf den Regattabahnen vor Schilksee gaben die Segler der internationalen Klassen in knackigem Wind ordentlich Gas, brachten fast ausnahmslos drei Wettfahrten in die Bücher. Dabei entwickelten sich umkämpfte Rennen mit Foto-Finish-Charakter.