Kiel

Nach der beschlossenen Verlegung der Kieler Woche in den September (5. - 13.9.) geht es jetzt in die nächste Phase der Planung der Segelwettbewerbe. „Die Verschiebung verlangt neue Ideen und viel Flexibilität. Aber wir möchten den Aktiven und Klassen schon jetzt eine Orientierungshilfe geben, damit sie ab sofort planen können“, sagt Kieler-Woche-Sportchef Dirk Ramhorst.

Dabei weichen die Organisatoren auch von der gewohnten Einteilung ab. „Wir gehen natürlich auf die Klassenwünsche ein. Die J24 möchten im ersten Teil und voraussichtlich einen Tag weniger segeln, um rechtzeitig zur EM nach Großbritannien abreisen zu können. Die 420er könnten aufgrund der am zweiten September-Wochenende stattfindenden EM/WM-Qualifikations-Regatta in Teil eins rutschen, und die 29er könnten dadurch ebenso wie die OK-Jollen, die am ersten September-Wochenende in Niedersachsen ihre IDM austragen, im zweiten Teil segeln. Wir versuchen, vieles möglich zu machen“, sagt Ramhorst.

"Wir versuchen, weiterhin auf Wünsche zu reagieren"

Das Team um den obersten Wettfahrtleiter Fabian Bach passte die Klassen- und Bahnverteilungen den Wünschen an, um möglichst vielen Klassen aus dem olympischen und internationalen Bereich die Teilnahme an der Kieler Woche zu ermöglichen. „Auch wenn das Grundgerüst steht, ist es nicht in Stein gemeißelt", sagt Ramhorst. "Wir versuchen, weiterhin auf Wünsche zu reagieren und darauf einzugehen."

Auf die Flying Dutchman und die Motten muss Kiel in diesem Jahr allerdings verzichten. Ihre Welt- bzw. Europameisterschaften verhindern den Start im September in Kiel. Andere Klassen bemühen sich dagegen, Meisterschaften, die vor dem September ausfallen, in die Kieler Woche zu integrieren.

"Wir möchten positive Signale setzen"

Die Internationale Deutsche Meisterschaft der Seesegler wird wie geplant zur Kieler Woche stattfinden. Auch die Fareast28R dürften im Rahmen der Kieler Woche starten. Statt der geplanten Pre Worlds zur Kieler Woche findet die Kieler Woche nun nach den Worlds (10. bis 16. August in Laboe) statt. Doch die Weltmeisterschaft und die Kieler Woche sind jetzt deutlich dichter zusammengerückt, so dass die Veranstalter und die Klassenvereinigung mit dem Verbleib der Fareast 28 R-Boote bis nach der Kieler Woche rechnen.

„Es wird eine andere Kieler Woche als gewohnt, aber wir möchten positive Signale setzen. Natürlich steht die Gesundheit der Aktiven, aller Mitarbeiter und Gäste der Kieler Woche an oberster Stelle“, sagt Ramhorst.