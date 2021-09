Der erste Teil der Kieler Woche 2021 ist vorbei. Am Mittwoch reisten die neuen Klassen, mit den 29ern auch die mit den meisten Starterinnen und Startern an. Die J/24-Damencrew „Derbe Kerle“ krante ihren J/24 im Nordhafen. Alle eint die Hoffnung auf mehr Wind in den kommenden Tagen.