Kiel

Am Morgen hatte die Wettfahrtleitung die Starts um zwei Stunden verschoben. Für den Nachmittag ließ die Wetterprognose zumindest die Hoffnung auf Leichtwind zu. Die Dickschiffe schielten noch auf Wettfahrten auf der Seebahn. Doch um 14.15 Uhr waren alle Rennen für den Tag abgesagt. Kein Wind, keine Regatta – dafür immerhin Sonne.

420er-Crews sitzen auf dem Trockenen

Schon am Mittag waren bei den 420er-Crews Emil Matthiesen (15) und Max Nehmzow (15) sowie Luisa Becker (14) und Esther Rodenhausen (14) vom Mühlenberger Segel-Club aus Hamburg die Handy-Akkus leer. Das lange Warten hatte seinen Tribut gezollt. Am Morgen hatte sich die Gruppe noch über die Verschiebungen gefreut, weil nach dem Sonntag mit vier Wettfahrten und acht Wasserstunden die Neopren-Anzüge noch nicht trocken waren. Am Mittag war die Stimmung gekippt. „Man ist so unmotiviert, wenn man nicht weiß, ob es nochmal rausgeht“, sagte Luisa Becker. Und Max Nehmzow fügte auf dem harten Hafenpflaster sitzend an: „Unbequem ist es auch.“

Deutlich komfortabler hatte es sich Jörg Gosche auf dem nördlichen Hafenvorfeld gemacht. Auf einem Schutzbezug sitzend, den Rücken an seine Weste gelehnt, die Füße auf den Contender gelegt, las er in einem Nachrichtenmagazin. „Man muss auch mal auf andere Gedanken kommen“, sagte der 64-jährige Bremer, der seit 1975 auf der Kieler Woche segelt. „Viele laufen hier den ganzen Tag rum und führen Fachgespräche über das Segeln, aber damit bin ich durch. Irgendwann ist alles gesagt.“

Jörg Gosche hatte es sich am Montag neben seinem Contender gemütlich gemacht. Quelle: Uwe Paesler

Der Vortag hatte Gosche geschafft. „Das war eine Herausforderung für mich. Bei solchen Winden wie am Sonntag bin ich froh, wenn ich auf diesem Turngerät ohne Kenterung durch den Parcour komme.“ Der Contender, eine Einhand-Trapezjolle, gehört zu den körperlich fordernderen Klassen. Gosche liegt nach fünf Wettfahrten im Klassement auf Rang acht. „Vielleicht sollte ich wieder auf den Formula18 wechseln“, fügte Gosche grinsend an. Auf dem Katamaran hatte er 2008 und 2012 mit dem Kieler Hannes Pegel die Kieler Woche gewonnen.

Cyril Rychard: „Rechne nicht damit, dass es morgen besser wird“

Zumindest auf Titelkurs befand sich nach dem ersten Regattatag der Kieler Woche 2021 der Franzose Cyril Richard. In der Europe hatte er nach zwei Wettfahrten am Sonnabend das Klassement angeführt. Am Sonntag musste der 36-Jährige das Gelbe Trikot an den Schweden Sebastian Knaack abgeben, rutschte auf Platz vier ab. „Ich habe gerade nicht die körperlichen Voraussetzungen für solche Bedingungen“, sagte Richard nach zweitägiger Anreise aus seinem Heimatort Arcachon nahe Bordeaux.

Europe-Segler Cyril Richard Kieler schreibt für ein französisches Segelmagazin und hatte am Montag Zeit, seine Eindrücke aus Kiel festzuhalten. Quelle: Uwe Paesler

Am Montag blieb ihm die Chance auf eine Rückkehr an die Spitze verwehrt. So hatte Richard, der für ein französisches Segelmagazin schreibt, Zeit, seine Eindrücke aus Kiel festzuhalten. Und die vom Montag waren gänzlich anders, als der große Aufdruck auf seinem T-Shirt verlauten ließ. „100% Regatta“? Eher „100% Flaute“. Und Cyrils Aussichten sind düster: „Ich rechne nicht damit, dass es morgen besser wird.“