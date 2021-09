Kiel

Gesegelt wurde in der Flaute am Dienstag nur ein verkürztes Rennen auf der Seebahn, Preise gab es für die Seglerinnen und Segler der internationalen Klassen im ersten Teil trotzdem. Die meisten Trophäen durfte am Nachmittag Bo Petersen auf der kleinen Bühne im Schilkseer Olympiahafen präsentieren: Der Däne griff neben dem Kieler-Woche-Titel gleich mehrere Sonderpreise ab, darunter bei nur drei gefahrenen Rennen in der OK-Jolle mit ausschließlich ersten Plätzen in der Wertung die Commodore-Schale für den besten Segler aller Klassen des ersten Teils.

Auch die 420er-Seglerinnen Lilli Zellmer und Franziska Steinlein (Überlingen/Seeshaupt) konnten ihre Preise kaum stemmen. Dagegen wirkten die Pokale für die Altmeister beinahe klein – die Gesamtsiege von Wolfgang Hunger und Holger Jess (Strande/Wittensee) im 505er sowie der Erfolg von Heiko Kröger (Kiel) im 2.4mR aber sprechen in Zahlen für sich.

Sieg-Jubiläum für Hunger und Jess

„Alles super“, lautete so auch das Resümee von Hunger, der seinen insgesamt 24. Kieler-Woche-Titel (acht im 470er, 16 im 505er) einfuhr und seinen Rekord damit weiter ausbaute. Vor allem der Sonntag, der einzige komplette Segeltag des diesjährigen ersten Teils, war ganz nach dem Geschmack des Stranders und seines Vorschoters Holger Jess, für den es Kieler-Woche-Titel Nummer 13 war. Als Crews feierten Hunger und Jess Sieg-Jubiläum: Titel Nummer zehn. „Das Boot lief gut, und das Segeln macht bei dem Wind einfach Spaß“, sagte Hunger.

Der siebenmalige Weltmeister und dreimalige Olympia-Teilnehmer hätte in der Gleitjolle aber gern ein größeres Feld auf der Strander Bucht gesehen hätte – ganz grundsätzlich, aber auch als Herausforderung und Standortbestimmung. „Es wäre wirklich spannend gewesen, wie die Engländer und Amerikaner gesegelt wären, ob wir da hätten mithalten können“, erklärte der 51-Jährige. 26 „Fiven“ waren gemeldet, 24 gingen an den Start, darunter waren mit drei französischen sowie je einem dänischen, schwedischen und polnischen Boot sechs internationale Starter – das hat Luft nach oben.

Luft nach hinten hatte sich am Sonntag auch Heiko Kröger verschafft, der im 2.4mR-Kielboot seinen zwölften Kieler-Woche-Titel einheimste. Und das bei all den Widrigkeiten, mit geliehenem Boot und Bruch auf dem Wasser. In der Endabrechnung stehen beim 55-jährigen Kieler drei erste und zwei zweite Plätze – sowie eine nicht beendete Wettfahrt. Und die bescherte Kröger sogar die größte Freude: Als ihm die Schot riss, flog sein Kompass in hohem Bogen über Bord. Das kleine graue Kästchen schwimmt zwar, war in der Ostwindwelle aber schlecht zu sehen. Kröger bat die Rennleitung um Hilfe. Und tatsächlich hatte er am Abend im Hafen seinen Kompass wieder. Klarer Kieler-Woche-Fall: Ende gut, alles gut.

Gruner steigt aus dem Laser in die Waszp

Das gilt auch für Batbold Gruner. Er verteidigte seinen Titel aus dem vergangenen Jahr im ILCA 4 (ehemals Laser 4.7). Bis auf eine Kenterung im letzten Rennen hatte der 17-Jährige vom Zwischenahner Segel-Klub am Sonnabend und Sonntag alles im Griff und verwies im vereinsinternen Duell Paul Ulrich auf den Silber-Rang. Ein Doppel-Erfolg also für die niedersächsischen Segler von Laser-Landestrainer Fabian Kirchhoff, in der Europe selbst Kieler-Woche-Sieger 2015 und Weltmeister 2018.

Batbold Gruner segelte im ILCA 4 zu seinem zweiten Kieler-Woche-Sieg. Nächstes Jahr will der 17-jährige Niedersachse wiederkommen – in der foilenden Waszp. Quelle: Uwe Paesler

Wer in Gruner den Philipp Buhl der Zukunft heranwachsen sah, wird aber enttäuscht. Denn das Segeltalent ist nur 1,63 Meter groß – zu klein für eine Chance in der internationalen Spitze im ILCA 7 (Laser Standard). „Mit Radialrigg (Mast, Tauwerk und Co. des kleineren ILCA 6, d. Red.) würde es vielleicht noch eine Weile gehen, aber da müsste ich auf Dauer auch 75 Kilogramm wiegen“, erklärte Gruner, der aktuell 58 Kilo auf die Waage bringt. Die Kieler Woche 2021 markiert für den zweimaligen Sieger daher eine Zäsur. „Ich gehe in die Waszp“, sagte Gruner, der am Zwischenahner Meer bereits einen Foiler liegen hat. „Damit komme ich nächstes Jahr wieder nach Kiel.“

Am Mittwoch ist in Schilksee Klassenwechsel angesagt: Die Segler des ersten Teils reisen ab, die Athleten des zweiten reisen an. Gesegelt werden soll trotzdem: Offshore-Crews (ab 10 Uhr) und Starboot-WM-Teilnehmer (ab 11 Uhr) hoffen auf genug Wind für Wettfahrten.