160 seegehende Jachten eröffneten die Kieler Woche mit dem Welcome Race und der Aalregatta. Die Jagd nach dem Streckenrekord war für Boris Herrmann in einer nur leichten Brise schon vorbei, bevor sie begonnen hatte. Am Ende schaffte es der Weltumsegler wegen eines Formfehlers gar nicht in die Wertung.