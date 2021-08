Kiel

Ein wenig stand auch die Vorab-Pressekonferenz einer erneut speziellen Kieler Woche unter einem besonderen Stern. Starboot-Segler Markus Koy musste seine Teilnahme wegen eines Infekts kurzfristig absagen, auch iQ-Foil-Surferin Helena Wanser musste nach einem Trainingscrash mit dem fliegenden Board passen. So begrüßte Segel-Pressechef Andreas Kling nur zwei Aktive auf dem Podium – deckte damit aber einen großen Schwerpunkt der Kieler Woche 2021 ab.

Nachwuchs im Fokus

Denn mit Emma Kohlhoff und Frederik Schwall standen dort nicht nur zwei berühmte Namen auf dem kleinen Stehtisch, sondern vorrangig zwei Segler der Nachwuchs-Skiff-Klasse 29er, deren Konkurrenz im zweiten Teil der Kieler Woche eines der Highlights ist. 120 Meldungen gibt es für die als Euro Cup ausgeschriebene Regatta im Sprungbrett in die olympischen 49er. Die Kieler Trainingsgruppe ist in der Breite und in der Spitze bundesweit herausragend. Die 13-jährige Steuerfrau Emma Kohlhoff, Schwester von Paul Kohlhoff, Tokio-Bronzemedaillengewinner im Nacra 17, wurde am vergangenen Wochenende mit dem zwei Jahre älteren Jesper Achenbach als Vorschoter Fünfte beim Strander KÜZ und will bei der Kieler Woche „von der internationalen Spitze lernen“.

Gleiches gilt für Frederik Schwall, der aktuell die ersten Gehversuche unter Regattabedingungen im 29er absolviert, nachdem er Ende Juni noch bei der Opti-EM in Cádiz am Start war. Schwall hofft bei der Kieler Woche auf eher leichtere Winde. „Bei viel Wind haben wir tatsächlich noch ein bisschen Probleme, sicher über den ganzen Kurs zu kommen“, sagte das 14-jährige Leichtgewicht. „Aber wir geben unser Bestes, wollen lernen, so viel es geht, und Erfahrung sammeln.“ Der jüngere Sohn von Olympia-Bronzegewinner René Schwall (2000 in Sydney im Tornado-Katamaran), trifft dabei auch auf seinen älteren Bruder Per, der mit Vorschoter Simon Schmidt seit Donnerstag zunächst noch bei der 29er-WM in Valencia unterwegs ist. Und Papa René kann er im ersten Teil der Kieler Woche entspannt zusehen: Der 50-Jährige wagt sich auf die foilende Waszp.

Nur zwei Klassen der aktuellen Olympiade sind dabei

In Abwesenheit der allermeisten olympischen Klassen – neben den iQ-Surfern, die in Paris 2024 ihre Olympia-Premiere feiern, sind nur die Laser-Radial-Damen am Start – bietet die Kieler Woche in diesem Jahr laut Regatta-Chef Dirk Ramhorst „zwei gleichwertige Teile“. Viele etablierte internationale Klassen wie 505er, Contender, OK, Europe oder die inklusiven 2.4mR gehen von Sonnabend bis Dienstag auf die Bahn, nach dem Klassenwechsel am Mittwoch starten von Donnerstag bis Sonntag neben iQ-Foils und Radials auch die Kielbootklassen J/24 und J/70 – wo vor allem letztere mit starken Crews aufwarten. Da können auch zwei Olympiastars nicht widerstehen: Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer gehen gemeinsam mit dem zweimaligen Olympiateilnehmer Marcus Baur und Pauls Vater Peter an den Start.

Ganz segelfrei ist der Mittwoch in diesem Jahr aber nicht: Die Offshore-Klassen gehen dann auf die Zielgerade des Kiel-Cups – und die Stare stehen noch mehr im Fokus als an den anderen Wettkampftagen ohnehin schon. Die Teilnehmerliste der 99. Starboot-WM, die ursprünglich als eigene Veranstaltung im jetzigen Kieler-Woche-Zeitraum steigen sollte und nach der Verschiebung in das Event integriert wurde, liest sich wie ein Who-is-who der Top-Stars in der ehemals olympischen Zweihandklasse. „Wir hatten mit 70 Booten gerechnet – nach großem Andrang mussten wir die Meldeliste bei 85 schließen“, erklärte Ramhorst.

2011 segelte Starboot-Vorschoter Frithjof Kleen (vorn) mit Steuermann Robert Stanjek auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in London bei der Kieler Woche zu Platz vier. Nun tritt er bei der WM der Stare an der Seite von Diego Negri an. Quelle: paepae

Die amtierenden Europameister und zweifachen Olympia-Teilnehmer Enrico Chieffi und Ferdinando Colaninno (Italien), die Vize-Europameister Hubert Merklebach/Kilian Weise (Überlingen), Titelverteidiger Mateusz Kusznierewicz/Bruno Prada (Polen/Brasilien), der fünffache Europameister im Laser und zweifache Olympia-Medaillengewinner Tonci Stipanovic (Kroatien) und der dreimalige Vizeweltmeister Diego Negri (Italien) mit Frithjof Kleen (Berlin) sind nur einige der Medaillenaspiranten. „Ich freue mich riesig, endlich wieder vor Kiel zu segeln“, sagte Kleen, der zwischen Berlin und Riva del Garda (Italien) pendelt, wo der Weltsegler des Jahres 2011 Sportdirektor des Ausbildungszentrums der Star Sailors League ist. „Für mich ist es auch so etwas wie nach Hause zu kommen.“