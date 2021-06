Kiel

2020 waren es 99 Crews, die im Nachwuchsskiff 29er antraten, in diesem Jahr haben 159 Starter aus 15 Nationen für die Kieler-Woche-Wettfahrten und den integrierten Eurocup gemeldet - Rekord. „Die Jugend ist ein großer Bestandteil der Kieler-Woche-Regatten. Wir freuen uns, dass der Nachwuchs die Kieler Woche so stark annimmt", erklärt Regatta-Organisationsleiter Dirk Ramhorst und betonte: "Das Zusammenspiel von Welt- und Europameister*innen, Olympiateilnehmer*innen, Seesegler*innen und Nachwuchs macht die Kieler Woche aus.“

Am Start sind auch die drei Kieler-Woche-Medaillengewinnerinnen und -gewinner des Vorjahres – allen voran die maltesischen Geschwister Richard und Antonia Schultheis. Die gebürtigen Deutschen sind vor 13 Jahren mit ihren Eltern nach Malta ausgewandert und haben dort das Segeln gelernt. Um einem Geschwisterstreit lieber gleich aus dem Weg zu gehen, steuern sie getrennt. Mit ihnen an Bord sind deutsche Vorschoter: Richard segelt mit Max Körner und gewann die Kieler Woche 2020, Antonia belegte nach erst zwei Monaten zusammen mit Ole Ulrich Rang zwei. Das dänische Duo Jens-Christian und Jens Philip Degn-Toftehøj (dritter Rang 2020) komplettiert das Trio.

Mit Schwall und Sach bekannte Namen auf der Meldeliste

Unter deutscher Flagge starten gleich drei Nachwuchs-Crews aus der deutschen Jugend-Nationalmannschaft (Per Christoffer Schwall/Simon Schmidt, Carl Krause/Max Georgi und Anna Barth/Alva Feilcke). Und neben der nächsten Generation Schwall - René, Vater von Per Christoffer und Carl Frederik, der nach seinem Umstieg aus dem Opti in den 29er gemeinsam mit Titus Rositzki starten will, gewann 2000 vor Sydney an der Vorschot von Roland Gäbler Tornado-Bronze bei den Olympischen Spielen - taucht auch der Name Sach wieder in den Starter-Listen auf. Die Söhne von Christian Sach, zusammen mit seinem Bruder Helge vielfacher Kieler-Woche-Sieger, sind ebenfalls am Start.

Da die maximale Teilnehmerzahl aber auf 135 begrenzt ist, müssen sich aktuell allerdings 24 Crews, darunter Schwall/Rositzki) mit einem Platz auf der Warteliste begnügen.

J/80 nach nur drei Meldungen abgesagt

Ähnliche Platzprobleme hätten andere Klassen gern. Während die Jugend auch im 420er (94 Meldungen) und Laser 4.7 (78 Meldungen) nach Kiel drängt, haben die Kieler-Woche-Organisatoren gemeinsam mit der J/80-Klassenvereinigung entschieden, die Kielbootklasse nach nur drei Meldungen - darunter der zwölfmalige Kieler-Woche-Sieger Martin Menzner mit seiner Crew der "Pike" (Kiel) - für dieses Jahr abzusagen. Das Kontingent wird den J/70 zugeschrieben, bei denen der Andrang deutlich größer ist. Die Maximalzahl wurde dort von 40 auf 60 Booten angehoben. Das Prozedere dahinter ist folgendermaßen: Wenn die minimale Meldegrenze am 16. Juli nicht erreicht ist, können die Veranstalter die Klasse absagen. Wenn am 1. August bei Klassen die Meldegrenze noch nicht erreicht ist, können diese freien Startplätze an andere Klassen überschrieben werden. Alle Meldungen müssen bis spätestens 30. August vervollständigt, sprich bezahlt werden, andernfalls wird die Meldung ungültig. Dann rücken die Wartelistenplätze nach.

Wie im vergangenen Jahr ist die Teilnehmerzahl bei der Kieler Woche in beiden Regattateilen (Sonnabend bis Dienstag und Donnerstag bis Sonntag) zunächst auf jeweils 1000 begrenzt. Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie und der daraus folgenden Restriktionen könnte diese Zahl bis zur Kieler Woche aber noch steigen.

Andere wichtige Klassen bleiben der Kieler Woche in diesem Jahr unabhängig von der maximalen Starterzahl von vornherein fern. Von den zehn in Tokio olympischen Segel- und Surfklassen werden nur die Laser-Radial-Frauen dabei sein. Die 470er befinden sich durch die Umstellung von geschlechtergetrennten Feldern auf eine Mixed-Konkurrenz im Umbruch, der Finn büßt seinen olympischen Status ganz ein und verliert dadurch stark an Strahlkraft. Die 49er, 49erFX und Nacra17 segeln zeitgleich zur Kieler Woche in Thessaloniki um die EM-Titel, die Laser-Standard-Segler in Barcelona um die Weltmeisterschaft.