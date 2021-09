Kiel

Immerhin probiert: Für Bertil Balser, Präsident der Klassenvereinigung RVS, völlig in Ordnung. „Du kannst es in diesen Bedingungen ja eigentlich nur falsch machen. Nach drei Stunden Probieren meckern viele. Aber hätten sie uns drinnen gelassen, hätten auch alle gemeckert“, sagte Balser. „Aber es ist doch alles gut so.“

Gleiches gilt nicht unbedingt für die Meldemoral der Dickschiff-Segler. „Ja, das ist nicht richtig glorreich“, sagte Balser. 18 Boote waren für den Kiel-Cup gemeldet, zwölf gingen am Dienstag auf die Bahn. Auch ein Terminproblem: „Nach der Verschiebung liegt die Kieler Woche zwischen WM und deutscher Meisterschaft – da ist bei vielen dann einfach der Urlaub aufgebraucht“, erklärte der RVS-Präsident. Auch sein angestammtes Boot, die „Sportsfreund“, lässt Kiel im September aus, wäre im Juni gesegelt.

Balser an Bord des Flensburgers Jan Schmidt

Auch zwei andere Absagen von Booten, auf denen Balser gern in Kiel gesegelt wäre, brachten den North-Sails-Segelmacher nicht davon ab, auf dem Stollergrund anzutreten: Er ging an Bord des Flensburgers Jan Schmidt auf die „Bostik Bad Boys“. „,Schmiddi’ ist seit 20 Jahren mein Kunde und Freund, und die Melges 24 ist ein schönes Schiff“, meint Balser. Für ganz vorn reichte es im einzigen Rennen aber nicht. „Für so einen Wind wie heute ist das Boot wie geschaffen. Aber klar – die Immac nervt kolossal, und die Jungs von der Nemo sind auch keine Idioten“, erklärte Balser, der am Sonnabend die Langstrecke um das Silberne Band gemeinsam mit Rasmus Töpsch auf der „Sharifa“ angehen wird, grinsend mit Blick auf die nach Tag eins vorn liegenden Crews in der Klasse ORC III+IV.

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde Michael Berghorn in der Wertungsgruppe ORC I. Der frischgebackene Weltmeister von Tallinn siegte mit seiner „Halbtrocken 4.5“ vor der niederländischen „Van Uden“ mit Gerd-Jan Poortman. Der Flensburger Gewinner des Welcome Race am Wochenende, Torsten Bastiansen, siegte mit der „Xen/Sydbank“ in der ORC II, lag aber in der wegen nur zwei Booten in der mittleren Wertungsklasse zusammengelegten Konkurrenz aus I und II hinter den beiden größeren Jachten.