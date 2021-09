Kiel

Es war fast ein ungewohntes Bild für diejenigen, die schon in den vergangenen Tagen den Olympiahafen Schilksee besucht hatten. Doch am Donnerstagvormittag liefen tatsächlich alle Klassen zu Wettfahrten aus. Nach drei Flaute-Tagen hatte der Wind zwar auch am Morgen des vierten Tages wieder auf sich warten lassen, aber Kieler-Woche-Meteorologe Meeno Schrader, der einen am Mittag einsetzenden Lee-Wind prophezeit hatte, sollte recht behalten. Auf allen Bahnen konnte gesegelt werden.

Strahlen bei Organisationsleiter Ramhorst und Skipper Kemmling in der J/70-Klasse

„Die Erleichterung ist riesig. Alles, was wir heute im Kasten haben, ist gut“, sagte Regatta-Organisationsleiter Dirk Ramhorst auf dem Wasser, als bei den Star-Booten gerade die zweite Wettfahrt des Tages begann. „Wenn es ginge, würde mein Strahlen einmal um den Kopf gehen.“

Gestrahlt wurde auch in der Topcrew um Skipper Carsten Kemmling in der J/70-Klasse – zumindest am Ende des Tages. Im ersten Rennen war das Boot zunächst vom Kurs ab- und nur als 20. ins Ziel gekommen. „Wir hatten nach der EM eine neue Masthalterung für den Kompass montiert, die den Kompass offenbar abgelenkt hat“, nannte der Hamburger „eine von mehreren Baustellen“, die allerdings schnell behoben wurde. Nach dem Umbau der Halterung zwischen den Rennen brillierte das NRV-Team mit zwei Start-Ziel-Siegen. „Das war dann eigentlich ganz einfach“, sagte Kemmling. Weil bereits nach drei Wettfahrten die schlechteste Wertung gestrichen wird, übernahm das Team die Gesamtführung. Nur einen weiteren Ausrutscher darf sich die Crew nicht mehr erlauben.

Sach-Brüder lassen im 29er aufhorchen

Der erst 13-jährige Anton Sach sorgte mit seinem 16-jährigen Bruder Johann am ersten Tag des 29er Euro Cups für eine kleine Sensation. Das Duo vom Lübecker Yacht-Club gewann gleich das erste Rennen der gelben Gruppe und ließ einen zweiten sowie vierten Platz folgen, was im Gesamtklassement Rang drei bedeutete. „Das war schon ein cooles Gefühl, gleich als Erster über die Ziellinie zu gehen“, sagte Johann Sach, „aber unser stärkstes Rennen kam danach.“ Dort waren sie auf der Startkreuz nur Zehnte, arbeiteten sich aber konsequent nach vorn. Ein gelungener Einstand in ihre Kieler-Woche-Premiere. Gelernt haben beide bei Vater Christian und Onkel Helge Sach, die bereits vor 40 Jahren im 470er das erste Mal die Kieler Woche gewonnen haben.

Drei Jahre vor ihrer Olympia-Premiere 2024 in Frankreich waren auch die iQFoiler erstmals vor Kiel im Einsatz. Bei den Herren führt nach fünf Rennen der olympische Hoffnungsträger und Top-Favorit Sebastian Kördel vom Norddeutschen Regatta Verein (NRV) vor seinem Vereinskameraden Nicolas Prien aus Schönberg. „Der Wind war super, super gut, aber am Anfang hatten wir viel Seegras auf der Bahn“, berichtete Prien, der sich für die weiteren Wettfahrttage noch mehr Wind wünscht. Bei den iQFoil-Surferinnen lag Theresa Steinlein (NRV) nach vier Durchgängen an der Spitze.

Julia Büsselberg und Ole Schweckendiek führen im ILCA 6

In der ebenfalls olympischen ILCA-6-Klass trägt Julia Büsselberg am Freitag das Lila-Trikot der drittbesten Seglerin. Die Berlinerin steigerte sich zum Auftakt des zweiten Teils der Kieler Woche 2021 von Platz elf über vier auf drei. Die Polin Agata Barwinska, voriges Jahr EM-Dritte, die nach Donnerstag mit lupenreiner weißer Weste in Führung liegt, hält sie nicht für unschlagbar. „Im ersten Rennen habe ich mich an der Luvtonne zu ungeschickt angestellt und drei Strafkringel gedreht“, berichtet die beste Deutsche. „Ich will hier auch auf dem Treppchen landen.“

Bei den Männern führt Ole Schweckendiek (Kieler Yacht-Club) führt bei den Männern nach einem Ersten und Zweiten Platz sowie einem Streichergebnis.