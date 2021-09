Kiel

„Mir war vorher klar: Wenn solche Bedingungen kommen, wird das nichts“, sagt René Schwall lachend. Auch wenn dieser Satz genau so gut zur Flaute am Montag passte, in der in allen Klassen kein einziges Rennen gesegelt werden, konnte, meinte der 50-Jährige damit den Ostwind vom Sonntag. Mit seiner Waszp, dieser rasanten, fliegenden Einhand-Jolle, stürzt sich der Olympia-Bronzemedaillengewinner von Sydney 2000 aktuell in das Abenteuer Kieler Woche.

Wobei schon das Waszp-Segeln an sich ein Abenteuer ist. „Die Herausforderung hat mich einfach gereizt“, sagt Schwall, der im Mai das erste Mal auf seiner Wespe saß, bis zur Teilnahme an der Kieler Woche zehn Trainingstage sammelte. Und von Beginn an Feuer und Flamme für das Boot war. „Als ich das erste Mal abgehoben bin, dachte ich: Wow, was für eine Leichtigkeit! Wie leise das Boot dann über das Wasser fliegt, wie leichtgängig das ist“, schwärmt Schwall. Die sogenannten Foils, Tragflächen unter dem Rumpf, machen es möglich.

Die Waszp ist der jüngere „vereinheitlichte“ Bruder der Motte

Als der Kieler 2000 in Down Under im Tornado-Katamaran an der Vorschot von Roland Gäbler zu Olympiabronze segelte, „flogen da schon Motten rum“, sagt er. Und meint damit keine australische Insektenplage, sondern die Cat-getakelten Einhandjollen, die sich mit ihren Tragflächen im neuen Jahrtausend rasant wachsender Beliebtheit erfreuen. Die Motte ist so etwas wie der verrückte große Bruder der Waszp – sie ist eine Konstruktionsklasse, das heißt grob gesagt, dass man fast alles verändern darf, solange man die Grenzmaße des Bootes und der Segelfläche eingehalten werden. Sprich: Erlaubt ist, was schnell macht.

Die Waszp dagegen ist eine Einheitsklasse, alle Boote sind nahezu baugleich, die technischen Voraussetzungen für die Seglerinnen und Segler gleich. Und bietet trotzdem viel. „Das Konzept ist überzeugend“, sagt Schwall. „Eine Motte ist immens viel teurer, in der Anschaffung und vor allem den laufenden Kosten.“ Während die Motte vor allem im Mittelmeer- und angloamerikanischen Raum schon weit verbreitet ist, befindet sich die Waszp noch in der Wachstumsphase. „Weltweit gibt es 1600 Boote, in Deutschland sind 60 verkauft – Tendenz klar steigend“, sagt Schwall.

Der Kieler Paul Farien ist frisch gebackener Vize-Europameister in der Waszp und kämpft um den Kieler-Woche-Sieg. Quelle: Uwe Paesler

Eine Klassenvereinigung (KV) gibt es noch nicht, „das tut der Klasse in der aktuellen Wachstumsphase aber gut“, sagt Paul Farien. „Es ist eine sehr dynamische Klasse, ein großer Orga-Apparat wäre momentan wohl eher hinderlich.“

Kieler Paul Farien ist Vize-Europameister

Farien, 22-jähriger Kieler, ist amtierender Vize-Europameister und so etwas wie das Sprachrohr der deutschen Waszp-Flotte. Auch ohne KV gibt es schon gut organisierte Trainingsgruppen, die Koordination läuft über Whatsapp und Co. „Leider trainieren die oft am Mittwoch um 10 Uhr, diese ganzen Studenten“, sagt Orthopäde Schwall lachend. So teilte sich das Feld im frischen Ostwind am Sonntag in zwei Lager: „Schwieriger, als dieses Boot bei dieser Welle vor dem Wind zu segeln, geht eigentlich nicht“, sagt Schwall. „Es gibt zehn, elf die es gut können. Die anderen können es noch nicht so gut – dazu zähle auch ich.“

Lesen Sie auch Kieler Segler Paul Farien fliegt bei der Waszp-EM zu Silber

Auf der Förde trennte sich die Spreu vom Weizen. Während Farien, die aktuell führende Norwegerin Mathilde Robertstad, der Schweizer Linus Rindsfüser oder auch der zuvor sehr erfolgreiche dänische Opti- und 29er-Segler Malthe Ebdrup ihr Können präsentierten und über den Kurs flogen, hatten viele andere Probleme, ihr Boot im Zeitlimit über die Ziellinie zu bringen. „Man kann gar nicht zählen, wie oft ich heute im Wasser lag“, sagte Schwall am Sonntagnachmittag grinsend. Er musste in der dritten Wettfahrt die Segel komplett streichen, nachdem ein Ausleger gebrochen war. „Ich bin froh, dass ich nur wenig reparieren muss“, sagte der Kieler Mediziner. „Das war heute mehr eine Badeaktion.“

Viele Olympiasegler lieben das Foilen im Einhandflitzer

Für Schwall ist trotz alledem klar, was die Waszp so attraktiv macht – auch für aktive Segler in anderen, auch olympischen Klassen. 49er-Olympiasieger und America’s-Cup-Sieger Peter Burling aus Neuseeland gilt als großer Motten-Könner, Laser-Weltmeister Philipp Buhl segelt momentan die Moth-WM auf dem Gardasee, gleiches gilt für die frisch gebackenen Olympiasieger Dylan Fletcher (Großbritannien/49er) und Ruggero Tita (Italien/Nacra17) sowie die Australier Iain Jensen und Nathan Outteridge, 49er-Olympiasieger 2012, und viele andere Top-Segler. „Es ist einfach schönes Segeln“, sagt er. „Und man entwickelt dadurch nochmal ein ganz anderes Gefühl.“

Gelingt es auch dem alten Hasen, dieses Gefühl für sein neues rasantes Gefährt zu entwickeln? Schwall lacht. „Ob ich so weit komme, mit den Jungs und Mädels hier mal richtig um die Wette zu segeln, schauen wir mal.“ Im – sagen wir mal – Alter sei das nicht mehr so leicht. „Man darf nicht glauben, dass man mit dem gleichen Gefühl an dieses Segeln rangeht wie die Jüngeren.“ Aber natürlich gibt Schwall nicht auf. An erfolgreiche Jahren im Tornado, Formula 18 oder auch der Beneteau 25, nach denen es durch Familie und Beruf immer weniger wurde mit dem aktiven Segeln, darf es gern auch in der Waszp vorangehen. „In einem Jahr hat Per (Schwalls älterer Sohn und 29er-Segler) seinen Führerschein, dann kommt vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um wieder selbst zu segeln“, sagt Papa Schwall, der auch mit Sohn Nummer zwei, Frederik, in der Segelsaison häufig zu Regatten unterwegs ist.

Auch Per und Frederik Schwall haben ein Auge auf die Waszp geworfen

„Mal sehen, wie das weitergeht in den nächsten ein bis zwei Jahren. Vielleicht werde ich dann auch mal was Größeres mitsegeln.“ Per und Frederik schielen schon auf die „International Waszp Games“, die inoffizielle Weltmeisterschaft, die im Juni 2022 am Gardasee steigt, „sie haben schon gefragt, ob man nicht ein zweites Boot anschaffen könnte“, sagt Schwall. Und was macht der Papa? „Vielleicht segle ich auch irgendwann mal etwas Größeres“, sagt er. Und ergänzt grinsend mit Blick auf den Badetag auf der Förde: „Aber nur bei Westwind.“