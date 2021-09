Kiel

Die Kieler Woche 2021 ist am Sonnabend auf ihre Zielgerade eingebogen. Und dieses Mal spielte das Wetter mit: Der Wind nahm im Laufe des Vormittags zu, der Nebel verzog sich. In allen Klassen konnten die geplanten Wettfahrten absolviert werden. Auch die iQ-Foiler, die am Freitag passen mussten, konnten wieder starten.

Ole Schweckendiek trotzt „schweren Bedingungen“

Im ILCA 6 konnte Ole Schweckendiek seine Gesamtführung ausbauen (17 Punkte). Der 16-Jährige vom Kieler Yacht-Club fuhr zwei Tagessiege und zwei vierte Plätze ein, führt vor dem letzten Regattatag am Sonntag mit 26 Punkten vor Jonas Mager vom Mühlenberger Segel-Club (43 Punkte). „Heute waren es sehr schwere Bedingungen. Wir hatten starke und leichte Winde, aber alles in allem lief es für mich sehr gut“, sagte Schweckendiek nach Ankunft im Hafen.

In der olympischen ILCA-6-Klasse der Frauen bleibt die Polin Agata Barwinska das Maß aller Dinge (16 Punkte). Beste Deutsche ist die Berlinerin Julia Büsselberg auf Platz zehn.

Sach-Brüder könnten für Sensation im 29er sorgen

Im 29er schreiben die Brüder Anton und Johann Sach ihr Kieler-Woche-Märchen fort. Am Sonnabend zogen die Lübecker, Söhne des mehrfachen Kiwo-Siegers Christian Sach, am dänischen Brüderpaar Dehn-Toftehøj vorbei und führen nun das Gesamtklassement der Klasse drei Punkten Vorsprung vor den Schweden Hedvig und Hugo Liljegren an. „Das ist schon unheimlich stark, denn es waren sehr schwierige Windverhältnisse auf der Bahn Juliett“, sagte der Sach-Vater über die Leistung seiner 13 und 16 Jahre alten Söhne.

Die 29er-Klasse ist die Jugenddisziplin der olympischen Skiffsegler, für die Erik Heil und Thomas Plößel (Norddeutscher Regatta-Verein) bei den Olympischen Spielen in Japan im 49er ihre zweite Bronzemedaille nach 2016 gewannen.

Vor den Entscheidungen in den drei olympischen Disziplinen liegen im iQFoil der Männer Top-Favorit Sebastian Kördel (NRV), bei den iQFoil-Surferinnen Theresa Steinlein (NRV) vorne. Die letzten Wettfahrten können am Sonntag bis 14 Uhr starten.

Star-Boot WM vor Schilksee endet

Die Star-Boot WM, die in diesem Jahr im Rahmen der Kieler Woche stattfand, endete am Sonnabend. Schon am Freitag hatten der Italiener Diego Negri und sein Berliner Vorschoter Frithjof Kleen den Titel klar gemacht. Im engen Kampf um die verbliebenen Podiumsplätze triumphierten Tonci Stipanovic/Tudor Bilic (Kroatien) als Zweite und Johann Spitzauer/Hans-Christian Nehammer (Österreich) auf Rang drei.