Kiel

In der Bootshalle des Kieler Yacht-Clubs Anfang August, als Strande „seine“ Olympiastars empfangen hatte, wurde die Konstellation beschlossen: Die Tokio-Bronzemedaillengewinner im Nacra 17, Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer, segelten bis Sonntag gemeinsam mit dem zweimaligen Olympiateilnehmer Marcus Baur und Pauls Vater Peter im J/70. „Bei der Willkommensfeier in Strande hat Paul gefragt, ob wir das zusammen machen wollen“, erklärt Peter Kohlhoff.

Vater und Sohn in einem Boot: Pure Harmonie oder Konfliktpotenzial? Kohlhoff Senior gab nach den Wettfahrten am Sonnabend Entwarnung: „Wir haben viel Spaß gehabt. Ich bin beeindruckt, was Paul sieht. Die Winddreher erkennt er gefühlt schon drei Minuten vorher.“

Kieler Woche als Vorbereitung für WM in Oman

Bei der Deutschen Meisterschaft in Flensburg waren Vater und Sohn schon einmal gemeinsam im J/70 gesegelt. Bei der Kieler Woche waren sie erstmals gemeinsam am Start. Für Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer war es die erste Regatta nach ihrem dritten Platz bei den Spielen in Tokio. Es war kein Schaulaufen, kein Kiwo-Spaß, der das Olympia-Duo zur Teilnahme in der fremden Klasse bewegt hatte.

Vom 16. bis 21. November ist in Oman die Nacra17-WM geplant. Als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vor der Arabischen Halbinsel hätte dem Team eigentlich die traditionsreiche Trofeo Princesa Sofía vor Palma de Mallorca dienen sollen. Die wurde aber wegen der Corona-Situation in Spanien abgesagt. So war die Kieler Woche die letzte Option, um zwischen Tokio und Oman Regatta-Praxis zu sammeln. „Deshalb war es naheliegend, dass wir die Chance nutzen vor der Haustür noch mal in einer Klasse zu segeln, in der die Felder eng sind“, erklärte Paul Kohlhoff. Zwar fehle beiden im Vergleich zum Nacra17 die Grundlagen, um als Team ganz vorne mitsegeln zu können, „aber Regattasegeln ist in den Grundzügen immer gleich – egal in welchem Boot.“

Kohlhoff/Stuhlemmer vor zweitem Bronze-Gewinner Thomas Plößel

Vor überbordenden Ehrgeiz musste sich Vater Peter Kohlhoff aber nicht in Acht nehmen. „Er ist engagiert, aber nicht so on fire, dass einem der Kopf abgerissen wird, wenn es mal nicht so gut läuft“, berichtet der Strander über die Wettfahrten mit seinem Sohn. Nach den letzten Wettfahrten am Sonntag landete die Crew auf Gesamtrang fünf – weit vor dem zweiten Tokio-Medaillengewinner im Feld: Thomas Plößel. Der Skiffsegler vom Norddeutschen Regatta-Verein hatte im Juli mit Erik Heil Bronze geholt und war bei der Kieler Woche im Boot von Steuermann Daniel Frost im J/70 gefahren. Skipper Claas Lehmann (NRV) holte mit seiner Crew in der Klasse den Gesamtsieg.

J/70er und J/24er in Feuerlöscher-Not Da hatten einige Crews wohl die Klassenvorschriften länger nicht gelesen. Als der Vermesser Ulrich Voglmaier am Freitag bei den J/70er-Kielbooten nach Rückkehr in den Hafen die Ausrüstung an Bord kontrollierte, musste er feststellen, dass auf dreien der Feuerlöscher fehlte, der in der Klasse seit April vorgeschrieben ist. Voglmaier hatte nur rund ein Fünftel der Boote überprüft, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Bei den J/24er-Kielbooten ist der Feuerlöscher schon länger Pflicht. Hier fand der Münchener ein Gerät mit Prüfdatum aus dem Jahr 1989 – Löschschaum aus der Wendezeit. Kurios und gefährlich, schließlich liegt der Druck auf den Behältern bei bis zu 20 Bar. „Aus sicheren Quellen habe ich erfahren, dass im Baumarkt in Schilksee noch am gleichen Tag eine Vielzahl an Feuerlöschern verkauft wurde“, berichtet Voglmaier. Als er am Sonnabend auf der Regattabahn durchs Feld fuhr, wurden ihm zahlreiche rote Flaschen entgegengestreckt. „Damit muss man als Vermesser leben. Man ist immer der Böse.“

Auf Platz 18 fuhr Peter Kohlhoffs Frau, Melanie Kohlhoff. Früher segelte das Paar noch gemeinsam. „Weil wir beide am liebsten steuern, haben wir uns dazu entschlossen, in zwei Booten zu segeln“, berichtet Melanie Kohlhoff. Schonen tut sich das Paar auf der Regattabahn aber nicht. „Da wird gegeneinander gefightet. Den anderen vorlassen, sowas machen wir nicht.“

Max und Emma Kohlhoff im Star-Boot und 29er

Und noch zwei Kohlhoffs tauchen auf den Ergebnislisten bei der Kieler Woche auf. Pauls älterer Bruder, Max Kohlhoff, ehemalige Finn-Segler, schrammte bei der Star-Boot-WM mit Vorschoter Ole Burzinski knapp am inoffiziellen Junioren-Weltmeistertitel vorbei. Das Team landete in der Gesamtwertung auf Rang 14, nur 5 Punkte hinter dem besten U 30-Team Jan Borbet/Jesper Spehr auf Platz zwölf. Schwester Emma Kohlhoff, 13 Jahre alt und Steuerfrau im 29er, wurde mit Jesper Achenbach 57. im Gesamtklassement.