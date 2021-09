Kiel

82 Crews waren im 29er Jugend-Skiff am Start. Die ersten drei Plätze machten drei Brüderpaare untereinander aus – und es blieb spannend bis zum Schluss. Anton und Johann Sach vom Lübecker Yacht-Club gaben ihre Führung am Sonntag nach Platz zwölf in der ersten Wettfahrt erst an Hedvig und Hugo Liljegren ab, zogen in den letzten beiden Wettfahrten mit einem Sieg und dritten Platz aber noch an den schwedischen Geschwistern vorbei. Der Jubel auf der Regattabahn war nach der Zieldurchfahrt riesig. Dritte wurden die Dänen Jens-Christian und Jens-Philip Dehn-Toftehøj.

Auch der Vater siegte schon auf der Kieler Woche

Vater Christian Sach zählte gemeinsam mit Bruder Helge über Jahrzehnte als F18-Weltmeister und Tornado-Vizeweltmeister zu Deutschlands schnellsten Seglern auf zwei Rümpfen. Vor 40 Jahren gewannen sie erstmals in der 470er-Jolle bei der Kieler Woche. Seine 13 und 16 Jahre alten Söhne treten nun im 29er in die Fußstapfen von Vater und Onkel.

Die 29er-Klasse ist die Jugenddisziplin der olympischen Skiffsegler, für die Erik Heil und Thomas Plößel (Norddeutscher Regatta-Verein) bei den Olympischen Spielen in Japan im 49er ihre zweite Bronzemedaille nach 2016 gewannen.

Schwall/Schmidt auf Platz zwölf

Per Christoffer Schwall, der jüngere Sohn von Olympia-Bronzegewinner René Schwall (2000 in Sydney im Tornado-Katamaran), und Simon Schmidt vom Kieler Yacht-Club im Gesamtklassement auf Platz zwölf.