Am Sonnabend tat Marisa Roch etwas, das sie sonst nie tut: Sie startete zu früh. „Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, ich bin am Start eigentlich immer in der zweiten Reihe“, sagte die 26-Jährige lachend. „Vielleicht war ich zu motiviert, weil wir endlich wieder Regatta segeln können.“ Die UFD-Strafe in Wettfahrt zwei, gleichbedeutend mit 23 Punkten, war der Höhepunkt eines eher verkorksten Auftaktes mit den weiteren Plätzen zehn und 14. „Das war überhaupt nicht mein Tag. Es war sehr tricky und für mich einfach zu drehig, das habe ich irgendwie nicht hinbekommen“, sagte die 25-Jährige, versprach aber im gleichen Atemzug: „Morgen gibt’s den Re-Start.“

Internationale Starter sind heiß auf die Kieler Woche

Die Mühen auf dem Wasser waren für die internationalen Klassen am Wochenende groß, drei Wettfahrten in drehendem, kräftigen Wind schlauchen. „Das war wirklich anstrengend“, sagt Roch. Größer als die Anstrengung aber ist bei allen Beteiligten die Freude über den Segelwettkampf, der angesichts der durch die Corona-Pandemie ins Wasser gefallenen Regattasaison ein echter Kaltstart ist – nicht nur durch die kühlen Temperaturen.

Die von 1992 bis 2004 bei den Frauen olympische Europe-Klasse ist mit 22 Booten am Start, darunter Abonnenments-Weltmeisterin Anna Livbjerg aus Dänemark, die im zweiten Rennen ebenfalls einen Frühstart fuhr, den aber mit zwei Siegen ausglich. Elf dänische Seglerinnen und Segler stehen in Kiel sieben deutschen Startern gegenüber. „Die deutsche Flotte ist durch Corona etwas ausgebremst“, sagt Roch. „Die internationalen Segler aber sind richtig heiß aufs Regattasegeln.“

Livbjerg führt das Feld souverän an

Und sie sind in Kiel erfolgreich: Zur Halbzeit ist das Podium komplett in Rot und Weiß getaucht: Livbjerg hat bereits zehn Punkte Vorsprung auf ihren Landsmann Simon Christoffersen, weitere zwei Punkte dahinter liegt Frederik Bløcher auf Rang drei. Der beste Nicht-Skandinavier ist Cyril Richard aus Frankreich auf Gesamtrang sieben. Marisa Roch konnte gestern ihre Ankündigung zumindest in der ersten Wettfahrt umsetzen und ersegelte Rang drei. Im zweiten Rennen allerdings kamen nochmal neun Punkte auf das Kieler Konto, eine dritte Wettfahrt gab es wegen der regenbedingten Nachmittagsflaute nicht. „Es lief heute deutlich besser, ich hatte meinen Flow wieder gefunden“, berichtete sie gestern Abend. „Im zweiten Rennen habe ich die Front nicht so gut eingeschätzt, wollte nicht zu sehr auf Risiko gehen und war nicht weit genug rechts.“

In der Zwischenbilanz steht für die 25-Jährige Rang zwölf. Doch auch wenn es mal nicht ganz nach vorn geht: Roch liebt ihre kleine Einhandjolle mit dem Namen „Muckla’s Sunshine“, in Regatta wie im Training. Nach dem Beinahe-Lockdown im März und April durfte sie im Mai wieder aufs Wasser, nutzte die Gelegenheit ausgiebig. Mittlerweile ist der selbst ernannte Morgenmensch allerdings eher am späten Nachmittag auf der Förde zu finden: Am 1. März hat Roch nach bestandenem Masterstudium eine Promotionsstelle für physikalische Ozeanographie am Geomar-Institut angetreten, beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels im Atlantik – nach wenigen Tagen im Büro im Corona-Homeoffice. „Das war ein etwas komischer Start, klappt aber ganz gut“, sagt Roch. „Und ich bekomme Arbeit und Segeln auch gut unter einen Hut.“

"Es gibt nichts Besseres für diese Art von Ausgleich als das Segeln "

Seit 2007 sitzt Roch in der Europe, das Segeln war für sie schon während des Studiums Ausgleich und Ansporn zugleich. „Die Zielstrebigkeit, die mir der Sport auf dem Wasser abverlangt, hat mir auch im Studium sehr geholfen“, sagt sie. „Und gerade jetzt im Homeoffice ist es sehr wichtig, sich zu bewegen und aktiv zu bleiben. Es gibt nichts Besseres für diese Art von Ausgleich als das Segeln.“

Marisa Roch strahlt – endlich darf sie mit ihrer 3,35 Meter langen und rund 60 Kilogramm schweren Jolle wieder Regatta segeln. Und ab heute könnten die Bedingungen der Kielerin deutlich mehr in die Karten spielen: Das große Tiefdruckgebiet zieht ab, der Wind soll deutlich konstanter und schwächer werden. Die Top Ten sind nur fünf Punkte entfernt, dort rangiert aktuell mit Martin Kotte ein echter Schwerwetterspezialist. Gut möglich also, dass Roch aus dem Homeoffice heraus in die skandinavische Phalanx einbrechen kann: „Morgen wird bestimmt gut!“

