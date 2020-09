Kiel

Mit vier Punkten Vorsprung gehen Claas Lehmann und Crew (29) heute in den Abschlusstag, die Klubkollegen Michael Grau (33) und Carsten Kemmling (37) sind aber noch in Schlagdistanz. „ Carsten hat heute schon ein bisschen Matchrace gegen uns gefahren“, sagte Lehmann lachend. „Davon müssen wir uns morgen fernhalten und uns nach vorne absetzen.“

Seine Hamburg-Flensburger Koproduktion an Bord ist Teil eines langfristigen Projekts in der boomenden Kielbootklasse. „Unser Ziel ist es, international aufs Podium zu fahren“, erklärte Lehmann. „Und um dahin zu kommen, musst du die großen Regatten, auch international segeln. Das ist zwar ein großer Aufwand wie zum Beispiel bei der WM in Los Angeles im nächsten Jahr, aber es ist auch der einzige Weg, um besser zu werden.“

Mit Harmonie gegen die Profis

Lehmann setzt dabei auf langfristige Planung, einen harten Crewkern und Eingespieltheit. „Die Crew findet sich jetzt langsam zusammen, wir haben einen tollen Kern, das macht großen Spaß“, sagt Lehmann. „Wenn das dann harmoniert, kannst du damit und mit unserer Segelerfahrung auch gegen Profis und Halbprofis bestehen.“ Mit dabei sind unter anderem der arrivierte Bundesliga-Segler Cedric Menzel und die 470er-Steuerfrau Fabienne Oster, die im Mai die gemeinsame Olympiakampagne mit Vorschoterin Anastasiya Winkel beendete.

Auch die J/24 ist in Hamburger Hand, auch hier ist es eng: Vier Punkte trennen Stefan Karsunke von Verfolger Manfred König. Für Karsunke, eine der Top-Crews der J/24-Szene wäre es der erste Kieler-Woche-Sieg seit 2006. In der J/80 scheint der „Pike“-Crew um Martin Menzner die Revanche für das vergangene Jahr zu glücken, die Kieler liegen vor dem Finaltag sechs Punkte vor Vorjahressieger Arne Wilcken. Menzner segelte in sieben von neun Rennen als erster über die Ziellinie, wurde heute einmal Zweiter und ließ sich am Sonntag nur von einem gerissenen Unterliekstrecker auf Platz drei zurückwerfen. Kommentar der Konkurrenz in Persona Thore Hansen aus der Wilcken-Crew: „Die sind einfach schnell.“

Livbjerg und Hameeteman nicht zu schlagen

Bei den Jollen änderte sich das Klassement an der Spitze nur mäßig. In der Europe fährt Weltmeisterin Anna Livbjerg aus Dänemark weiter einsam ihre Kreise, der Franzose Cyril Richard (44 Punkte), der Däne Simon Christoffersen (47), der Kieler Johann Tammen (47) und Frederik Bløcher ( Dänemark, 48) liefern sich einen engen Kampf um Platz zwei. Im 505er liegen Wolfgang Hunger und Holger Jess (Strande/ Wittensee) 13 Punkte vor der „Trainerjolle“ mit Kai Bertallot und Moritz Klingenberg, aus dem Coaching-Staff des Kieler Yacht-Clubs. Im Musto Skiff steuert Iver Ahlmann ( Rendsburg) ebenso auf Kurs Kieler-Woche-Sieg wie der Niederländer Paul Hameeteman im Laser Radial.

Eine Laser-Nummer kleiner muss sich Batbold Gruner aus Bad Zwischenahn heute der Angriffe des Schweden Erik Norlén erwehren. Mit 21 und 25 Punkten liegen die beiden Laser 4.7-Segler seemeilenweit vor dem drittplatzierten Belgier Brecht Zwaenepoel (65). Dem Zwischenahner Gruner kamen dabei die drehenden Winde der vergangenen Tage gerade recht, um die fehlende Ostsee-Praxis auszugleichen: „Zu Hause sind ganz andere Bedingungen, die Welle kann man da nicht trainieren“, sagte er. „Mit den Drehern war es zwar ein bisschen kompliziert, aber eigentlich konnte man die gut erkennen.“

Früh raus, schnell ins Ziel

Morgen soll der Wind etwas kräftiger wehen. Für Gruner, vor vier Wochen 24. der Europameisterschaft in Portugal, ein Grund mehr, auf den Verfolger aus Schweden zu achten. „Natürlich werde ich ein Auge auf ihn werfen, aber ich werde nicht sofort in den direkten Zweikampf gehen“, sagte Gruner. Der Kieler-Woche-Sieg wäre der größte Erfolg für den 16-Jährigen, der heute nichts dem Zufall überlassen will: „Ich werde morgen eine Runde joggen, frühstücken und dann so früh wie möglich aus dem Hafen rausfahren, um mich auf der Bahn India einzusegeln“, erklärte Gruner. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen.

