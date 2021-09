Kiel

Da hatten einige Crews wohl die Klassenvorschriften länger nicht gelesen. Als der Vermesser Ulrich Voglmaier am Freitag bei den J/70er-Kielbooten nach Rückkehr in den Hafen die Ausrüstung an Bord kontrollierte, musste er feststellen, dass auf dreien der Feuerlöscher fehlte, der in der Klasse seit April vorgeschrieben ist.

Voglmaier hatte nur rund ein Fünftel der Boote überprüft, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher gelegen haben. Die Crews, die erwischt wurden, wurden laut dem Vermesser mit einer Fünf-Prozent-Strafe auf die unmittelbar davorliegende Wettfahrt belegt.

Ein Feuerlöscher aus der Vor-Wendezeit

Bei den J/24er-Kielbooten ist der Feuerlöscher schon länger Pflicht. Hier fand der Münchener ein Gerät mit Prüfdatum aus dem Jahr 1989 – Löschschaum aus der Vor-Wendezeit. Kurios und gefährlich, schließlich liegt der Druck auf den Behältern bei bis zu 20 Bar.

„Aus sicheren Quellen habe ich erfahren, dass im Baumarkt in Schilksee noch am gleichen Tag eine Vielzahl an Feuerlöschern verkauft wurde“, berichtet Voglmaier. Als er am Sonnabend auf der Regattabahn durchs Feld fuhr, wurden ihm zahlreiche rote Flaschen entgegengestreckt. „Damit muss man als Vermesser leben. Man ist immer der Böse.“