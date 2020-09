Die olympischen Segler haben sich bei der Kieler Woche für die Entscheidungen in Position gebracht: Am Sonnabend gehen Skiffs, Katamarane und Jollen in die Flottenrennen, es steht ein packendes Finale an. In der Olympia-Quali der 49erFX greifen Tina Lutz und Susann Beucke nach dem Ticket für Tokio.