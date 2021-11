Kiel

Am kommenden Sonnabend steigt in Dresden der eintägige Deutsche Seglertag. Dann steht auch die Wahl eines neuen Vizepräsidenten für den Geschäftsbereich Olympisches Segeln und Nachwuchs-Leistungssport für den Deutschen Segler-Verband (DSV) an. Als einziger Kandidat ist Dirk Ramhorst, Regattachef der Kieler Woche, nominiert.

Unterstützung aus der gesamten Seglerszene

„Ich bin ein Mensch mit viel positiver Energie, die ich gerne auch in das neue Amt stecken möchte“, sagte Ramhorst, der Nachfolger von Torsten Haverland werden will, der nach drei Amtszeiten entsprechend den DSV-Statuten nicht mehr antritt. Der 53-jährige Ramhorst, auf Digitalisierung spezialisierter Manager des Dax-Unternehmens „Wacker Chemie“, ist seit 2015 Organisationsleiter der Kieler-Woche-Regatten, wurde von den Landesverbänden Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sowie vom Kieler Yacht-Club und dem Bayerischen Yacht-Club, in denen er langjähriges Mitglied ist, vorgeschlagen und darf sich der Unterstützung weiterer Verbände und Vereine sowie aus der gesamten Seglerszene sicher sein. „Ich habe vor der Wahl und vor ihrem aktuellen Einsatz bei der WM im Oman beispielsweise Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer (die Kieler Olympia-Bronzemedaillengewinner im Nacra 17, d. Red.) am Münchener Flughafen getroffen. Sie haben sich über meine Kandidatur gefreut. Auch das ist Motivation für mich.“

Als langjähriger Obmann im DSV-Ausschuss für Internationale Zusammenarbeit und als Regattachef der Kieler Woche pflegt Ramhorst zudem gute Beziehungen zum Weltseglerverband und zu internationalen Regatta-Organisationen. Doch gerade die kleinen Vereine sind es, die er mitnehmen will. „Es ist mir sehr wichtig, die Verbindung nicht nur zu den großen, sondern auch den kleinen Klubs zu halten“, sagt Ramhorst. „Ich kam einst selbst aus einem kleinen Verein in Bielefeld, bevor ich mich später in Leistungszentren weiterentwickelt habe.“

Augenmerk auf Karrieren nach der Leistungssportkarriere

Der Wahl-Dänischenhagener war als Schwimmer selbst Leistungssportler, kann nationale Erfolge und Weltcup-Einsätze vorweisen. So dürfte ein weiteres Ziel seiner Arbeit als Vizepräsident auch persönlicher Motivation und Erfahrung entspringen: Ramhorst will sich verstärkt den Werdegängen von Leistungsseglern nach der olympischen Karriere widmen, „die späteren Karrieren der Sportler trotz des heute erforderlichen Vollzeiteinsatzes für den Sport“ fördern und mit seinem Netzwerk helfen, „Rahmen zu bauen, die den Aktiven zusätzlich zu den starken Engagements von Bundeswehr und Zoll weitere Möglichkeiten und echte berufliche Perspektiven geben“. Zudem gelte es, den Schwung aus den mit drei Medaillen erfolgreichen Olympischen Spielen in Tokio mitzunehmen: „Es ist sehr wichtig, dass wir nichts von diesen Erfolgen als gegeben ansehen, nichts verpuffen lassen“, sagt er. „Es muss immer wieder neu und hart für Medaillen gearbeitet werden.“

Mit DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner und dem noch amtierenden Vize Torsten Haverland hat Ramhorst vor seiner Kandidatur gesprochen. „Die Gespräche mit beiden zählten zu den ersten“, sagt er, „beide können sich meine Kandidatur gut vorstellen. Das ist mir wichtig.“ Seinen Einsatzort sieht er nicht am Hauptsitz des DSV in Hamburg, sondern am Bundesstützpunkt in Kiel-Schilksee. „Ich will da sein, wo die Athleten sind.“