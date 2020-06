Kiel

Die internationale Segelwelt ist heiß auf die verschobene Kieler Woche (5. bis 13. September), das wurde in den vergangenen Wochen mehr als deutlich. Neben den Nachswuchsklassen 29er, in der die Kieler Woche traditionell ein Event des Eurocups ist, und Laser 4.7 ist vor allem in den olympischen Klassen der Andrang groß. "Mit diesem Tempo haben wir nicht unbedingt gerechnet, aber darauf gehofft", sagte Regatta-Organisationsleiter Dirk Ramhorst. "Es unterstreicht, dass die Aktiven sich auf die Regatta in Kiel freuen und unbedingt bei der Kieler Woche dabei sein wollen. Es ist eine große Anerkennung für die Kieler Woche."

Das Problem heißt Corona. Die Veranstalter planen die Kieler Woche auf Grundlage der bestehenden Verordnungen, das heißt mit einer maximalen Personenzahl von 1000. "Wir werden bei der Planung der Segelwettbewerbe keine Kompromisse machen, bestehende Obergrenzen bei der Teilnehmerzahl einhalten und zusätzlich die Verordnungen wie Hygienevorschriften und Abstandsregeln erfüllen", erklärte Ramhorst. "Und natürlich schauen wir bei den internationalen Teilnehmern sehr kritisch auf den Status in Ihren Herkunftsländern."

Es dürfen mehr Segler dabei sein

Durch eine Neu-Interpretation der schleswig-holsteinischen Landesverordnung vom 8. Juni aber konnten die Meldelisten der einzelnen Klassen dennoch geöffnet werden: Die Organisatoren und Helfer sind ab sofort nicht mehr Teil der 1000 Teilnehmer, sondern sind wie Angestellte zu behandeln - das schafft mehr Platz für Segler. Und braucht mehr Platz auf dem Wasser: Im zweiten Teil der Kieler Woche, in dem die olympischen Segler unterwegs sind, wird eine Bahn mehr ausgelegt als ursprünglich geplant war.

Von der Öffnung profitieren auch einige deutsche Top-Segler, die im Zuge der "First come, first served"-Meldephase nur einen Platz auf der Warteliste ergattern konnten. Philipp Buhl ( Sonthofen), amtierender Laser-Weltmeister, rutscht so auf Platz 72 der Liste klar in das nun 120 Boote umfassende Feld. Auch Tina Lutz und Susann Beucke ( Chiemsee/Strande) hatten eine sichere Teilnahme knapp verpasst - und profitieren von der Erweiterung des Starterfelds im 49erFX auf 60 Boote.

Laser Radial: Top Ten der WM am Start

Sie und die anderen Athleten des Deutschen Segler-Verbands ( DSV) werden es bei der Kieler Woche mit hochkarätiger internationaler Konkurrenz zu tun bekommen. Denn nicht nur die Quantität stimmt - auch die Qualität ist, zumindest beim Blick auf die Meldeliste, sehr hoch. Um die auch über die Öffnung hinaus weiter zu sichern, kündigten die Organisatoren an, unabhängig von der Listenposition Wildcards an die Top Ten der Olympischen Spiele von Rio 2016 sowie den jüngsten Weltmeisterschaften in den olympischen Klassen zu vergeben.

Das stärkste Feld weisen momentan die Laser-Radial-Frauen auf, wo die besten Zehn der Weltmeisterschaft 2020 alle gemeldet haben - allen voran die Olympiasiegerin von 2016 und amtierende Weltmeisterin Marit Bouwmeester aus den Niederlanden sowie Josefin Olsson ( Schweden), Kieler-Woche-Siegerin von 2019, Rio-Silbermedaillengewinnerin Annalise Murphy ( Irland) und die Dänin Anne-Marie Rindom, mit Rio-Bronze dekoriert.

Auch im Nacra 17 sind mit John Gimson und Anna Burnet ( Großbritannien) die amtierenden Weltmeister sowie mit Santiago Lange und Cecilia Carranza Saroli ( Argentinien) die Olympiasieger gemeldet.

