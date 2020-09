Kiel

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird es neue Segelklassen geben, darunter das „Mixed Double Hand Offshore Keelboat“: Seesegeln mit zweiköpfiger Crew aus Mann und Frau in einem noch unbestimmten Kielboot. Tim Kröger soll die deutschen Segler dafür fit machen.

Bei der Kieler Woche zeigte er der Crew der "Katima", wie es gehen soll: Seit Ende 2019 arbeitet er mit Eigner und -Steuermann Jan Opländer aus Flensburg zusammen, kennengelernt haben sie sich bei der „Hall of Fame“-Veranstaltung des America’s Cups in der Fördestadt. „Er möchte seine Fähigkeiten und die seiner Truppe verbessern, und ich bin da, um sie zu fördern und zu fordern“, sagt Kröger, der als Optimierer der J-Class-Jacht „Topaz“ mit 30 Weltklasse-Seglern zusammenarbeitet, die insgesamt auf 24 America’s-Cup-Teilnahmen und drei -Siege, vier olympische Medaillen und 13 Round-the-world-Races kommen. „Das, was wir auf diesem hohen Level machen, kann man auch auf andere Boote übertragen“, sagt Kröger. „Wir kochen alle nur mit Wasser – aber manche bekommen es eben schneller heiß.“

Anzeige

Kieler Woche statt Swan Cup auf Sardinien

Ursprünglich wollten sie mit einer Swan 54 beim Swan-Cup auf Sardinien segeln, Opländer war bereits auf der Überführung von Mallorca. Nach der Absage wurde umgesattelt, einen Tag vor dem Start meldete die Swan 45 „Katima“ in Kiel. „Wir haben nach dem Kaltstart alles ’rausgeholt“, sagt Kröger. „Es hat super geklappt, das sind sehr gute, ambitionierte Segler. Sie haben in der Vergangenheit schon eine steile Lernkurve hingelegt, jetzt geht es an den Feinschliff – ans Eingemachte.“

Weitere KN+ Artikel

Als Taktiker, Stratege, Navigator und Coach in Personalunion führte Kröger die „Katima“ bei der deutschen Meisterschaft in der Klasse ORC I auf Rang acht, im Senatspreis auf Rang drei – und ist auch für „die Nacht der langen Messer“ um das Silberne Band (Start gestern um 17 Uhr) zuversichtlich. Die Inhalte seiner Arbeit: „Die Positionierung des Bootes, die Optimierung von Manövern und Abläufen. Die Frage ist immer: Wie bekommen wir es hin, ein Boot schnell zu segeln? Segeln ist und bleibt ein Erfahrungssport.“

"Warum machst du das nicht selbst?"

Diese Erfahrung gibt Kröger, der Weltumsegler und zweimalige America’s-Cup-Teilnehmer, gerne weiter, seit Oktober als Trainer der deutschen Mixed-Double-Hand-Offshore-Segler. Viele hätten ihn gefragt, warum er es nicht selbst angehe, erzählt er. Olympische Ambitionen aber hegt er nicht. „Ich gebe lieber meine Erfahrung weiter“, sagt er. „Im zarten Alter von 56 ist man so weit, dass es so viel charmanter ist, junge Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen zu helfen, dahin zu kommen.“

Lesen Sie auch: Olympia-Segler bringen sich in Stellung

Und so baut Kröger eine momentan kleine, aber feine Truppe auf. Der Rückstand des deutschen Hochseesegelns auf die Commonwealth-Staaten oder Frankreich und die Niederlande ist nicht wegzudiskutieren. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagt Kröger. „Und wir müssen feststellen, dass wir aktuell nicht genug gute Mädels haben. Aber die Resonanz ist gut, wir gehen Schritt für Schritt voran.“ Es gibt regelmäßige Trainingsregatten mit anschließender Besprechung und Datenanalyse, offen für alle Interessierten, ob Mixed oder nicht. „Wir haben sehr gute Segler in Deutschland“, sagt Kröger. Aber: „Sie müssen brennen und die Härten eines Hochseerennens ertragen.“ Kurzum: „Wir brauchen Typen!“

Viele lose Enden, viele Herausforderungen

Bei der Kieler Woche konnte er sich auf der Bahn von den Fähigkeiten seiner Crews überzeugen: „Wir sind nach den Double-Hands gestartet, später durch ihre Flotte gefahren – so konnte ich sehen, wie sie segeln, ein Gefühl bekommen, wie es für sie war“, sagt Kröger. Und sieht erste Erfolge: „ Camilla Hoesch und Joshua Weber haben den Senatspreis in der Dehler-Bestenermittlung gewonnen. Sie waren bei zwei Trainings dabei und besser vorbereitet als andere.“

Für Kröger ist die neu geschaffene Disziplin die komplexeste olympische Klasse. „Nicht falsch verstehen: Jede Olympia-Klasse hat Top-Niveau und hohe Anforderungen. Aber das hier wird die komplettesten Segler hervorbringen“, sagt er. „Denn es gibt so viele Anforderungen und Nebengeräusche: Meteorologie, Elektronik, Schlafmanagement, Seemannschaft, Funkscheine, Befähigungsnachweise – es gibt viele lose Enden.“

Die Wahrheit liegt auf dem Wasser

Der Weg, um die zu verknüpfen? „Segeln, segeln, segeln“, sagt Kröger. „Die Wahrheit liegt auf dem Wasser.“ Es braucht viel Theorie und noch mehr Praxis. Max Gurgel und Lena Weißkichel gehen dafür beim Silverrudder an den Start, 134 Seemeilen rund Fünen in einer Pogo2-Mini. Unterschiedliche Boote gehören zum Seesegeln dazu. Daher sieht Kröger auch keine Schwierigkeit darin, dass das Boot für 2024 noch nicht feststeht. „Je mehr Boote du auf dem Weg dorthin segelst, desto einfacher kannst du dich nachher auf ein neues Schiff einstellen“, sagt er. „Einen Tunnelblick können wir nicht gebrauchen. Diese Herausforderung ist für uns alle eine große – aber es ist eine wunderbare Aufgabe.“

Mehr zum Segelsport lesen Sie hier.