Bereits am vorletzten Tag der Kieler Woche ist in der Olympia-Qualifikation der 49erFX eine Entscheidung gefallen: Tina Lutz (Chiemsee) und die Stranderin Susann Beucke sind von ihren Konkurrentinnen Victoria Jurczok und Anika Lorenz in der internen Ausscheidung nicht mehr einzuholen.