Kiel

Erst nischt, dann Gischt: Vor Schilksee gingen die Seglerinnen und Segler gleich am Auftaktwochenende durch die harte Kieler-Woche-Schule. Bereitete am Sonnabend noch die Beinahe-Flaute Kopfzerbrechen, sorgte am Sonntag die frische Brise aus Ost vor allem mit der dazugehörigen berüchtigten „Stollergrund-Welle“ aus zwischenzeitlich gefühlt allen Richtungen für sehr anspruchsvolle Bedingungen.

Rennen der Waszps „zwischendurch sehr chaotisch“

Fast alle Klassen holten am Sonntag die am Sonnabend nicht geschafften Wettfahrten wieder auf, verrichteten in drei (OK) bis fünf (Waszps) Tagesrennen Schwerstarbeit. „Es war zwischendurch sehr chaotisch“, sagte Paul Farien über die Rennen der fliegenden Wespen, bei denen von 17 Booten am Ende nur noch sieben auf dem Wasser waren.

Ihnen machten vor allem die Vorwindkurse Probleme – und schwimmende „Spinnennetze“: „Ich hatte sehr mit ganzen Seegrasteppichen zu kämpfen“, sagte der Kieler Vize-Europameister, der sich nach den ersten fünf Rennen auf Platz zwei der 17 Waszps einfindet, nur um einen Punkt hinter der Norwegerin Mathilde Robertstad.

Ausgelaugt nach fünf harten Rennen durch Welle und Seegras: Der Kieler Vize-Europameister Paul Farien mit seiner Waszp. Quelle: Uwe Paesler

Das Heimatrevier bei Ostwind ist derweil so richtig nach dem Geschmack der 505er-Routiniers Wolfgang Hunger und Holger Jess. „Wir sind auch die einzigen, die dafür die vergangenen Wochen richtig trainiert haben“, meinte Jess, „das zahlt sich aus, je mehr Wind ist.“ Auch bei den Mittwochsregatten sind sie dabei. Nur zum Tagesauftakt ließen sich die beiden von den Gesamtzweiten Jan-Philipp Hofmann und Felix Brockerhoff (Düsseldorf) schlagen. Danach setzte das Erfolgs-Duo, dass 2019 und 2020 vorne lag, drei lupenreine Tagessiege. Jess: „Einmal haben wir uns selbst geschlagen. Aber unser neues Boot ist richtig schnell.“ Der Vorsprung im Klassement beträgt sechs Punkte – Hunger und Jess steuern auf Kurs gemeinsamer Kieler-Woche-Sieg Nummer zehn, Nummer 24 für Hunger, Nummer 13 für Jess.

Der erfolgreichen Titelverteidigung im ILCA 4 ein großes Stück näher gekommen ist Batbold Gruner. Der 17-Jährige aus Ganderkesee ließ einem Tagessieg zwei zweite und einen dritten Platz folgen und baute im Vereinsduell gegen Paul Ulrich einen Vorsprung von elf Punkten auf. Die Kroatin Dora Gomercic liegt trotz eines Siegs im letzten Tagesrennen schon weitere neun Zähler zurück.

Montag startet die WM der Starboote

Während am Montag die Internationalen Klassen des ersten Teils in ihre zweite Rennhälfte gehen, gesellen sich die Starboote dazu. Mit der feierlichen Eröffnung am Sonntagabend fiel im Olympiahafen der Startschuss für die hochkarätig besetzten Welttitelkämpfe der ehemals olympischen Zweimann-Kielboote.