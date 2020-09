Mit viel Segel-Action ging die Kieler Woche am Sonntag in den zweiten Tag, auch wenn der Wind etwas schwächer blies als zuvor. Im 505er setzten sich Wolfgang Hunger und Holger Jess nach unbefriedigendem Auftakt an die Spitze, im Laser Radial schlug ein Niederländer starken Frauen ein Schnippchen.