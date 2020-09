Man habe ein Ausrufezeichen gesetzt, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Sonntag in Schilksee über die Kieler Woche in ihrer Gesamtheit. Gleiches gilt für die 49erFX-Seglerinnen Tina Lutz und Susann Beucke sowie Laser-Segler Philipp Buhl im Speziellen, die zum Kieler-Woche-Titel fuhren.