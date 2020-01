Kiel

Insgesamt wurden 2019 fünf Regatta-Events mit einer „Platinum Clean“-Auszeichnung gewürdigt, so viele wie nie zuvor. Neben der Kieler Woche erhielten der Vineyard Cup auf Rhode Island/ USA, die Irish Sailing Pathfinder Women bei der Helm-Regatta in Dublin, die Rolex Big Boat Regatta in San Francisco und die Weltmeisterschaft der 49er, 49erFX und Nacra17 im neuseeländischen Auckland prämiert. „Sailors of the sea“ zeigte sich insgesamt sehr zufrieden, nie zuvor hätten sich Veranstalter derart für die Nachhaltigkeit von Segelprogrammen eingesetzt, heißt es auf der Homepage der Organisation. Dies sei ein Beweis dafür, dass Regattaveranstalter mehr Verantwortung für die Umwelt übernähmen und hochwertige Events für Teilnehmer anbieten wollen, bei denen nicht nur die Segelbedingungen, sondern auch der ökologische Zustand der Gewässer wichtig seien.

Weniger Plastikmüll , mehr regionale Produkte

2018 hatte die Kieler Woche bereits eine Auszeichnung in Gold erhalten, nun erhielt sie die höherwertige Platin-Ehrung. Bei der Kieler Woche 2019 kamen in den Häfen Meeresmülleimer, sogenannte „Seabins“, zum Einsatz, anstelle von Kunststofftaschen wurden wiederverwendbare Segeltaschen aus Leinen angeboten, und der Papierverbrauch wurde insgesamt reduziert. Zu Land und zu Wasser legten die Organisatoren ein verstärktes Augenmerk auf kraftstoffsparendes Fahren, unter anderem mit dem Einsatz von Frachträdern. Die Segler wurden mit regionalen Produkten und vegetarischen Alternativen aus der Region versorgt. Zur Umsetzung dieses Programms hatten die Kieler-Woche-Organisatoren extra ein „Grünes Team“ eingesetzt.

Die weltweite Vereiningung „Sailors of the sea“ existiert seit 2007, sie engagiert sich für saubere Regatten, die Umwelt-Erziehung von Kindern, die Beobachtung des Zustands der Ozeane sowie einen umweltfreundlichen Bootsbau. Im Regattabereich haben sich weltweit bereits weit mehr als 1000 Veranstalter angemeldet.

