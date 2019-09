Kiel

25 Teams segeln in der Saison 2019 in der DJSL, mit dabei ist auch der Kieler Yacht-Club (KYC). Das neu aufgestellte Team hatte zum Saisonauftakt am Starnberger See mit Verletzungspech einen 16. Rang eingefahren und ließ am zweiten Spieltag im Rahmen der Travemünder Woche mit einem sechsten Rang aufhorchen. Zudem präsentierte sich das Team bei der Youth Sailing Champions League im Rahmen der Kieler Woche konkurrenzfähig und lieferte mit Rang zwölf ein achtbares Ergebnis.

Von Platz zehn in der Ligatabelle geht es nun mit Motivation in das erste DJSL-Heimspiel auf der Förde unweit vom Sitz des Klubs, das von Kiel Marketing und dem TSV Schilksee ausgerichtet wird. Der KYC geht vor dem Camp 24/7 in der Besetzung Lasse Kaack, Noah Piotraschke, Niklas Schubert und Tobias Riedel an den Start. Der Freitag ist als Trainingstag vorgesehen, das Ankündigungssignal zur ersten Wettfahrt ertönt am Sonnabend um 9.45 Uhr, der letztmögliche Start ist am Sonntag um 16.30 Uhr.

