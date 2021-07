Kiel

Steuermann Mika Trosien (20), Taktikerin Carlotta Heimann (20), Trimmer Mads Jeworek (19) und Mats Baumann (20) auf dem Vorschiff freuen sich auf das Kräftemessen. „Wir sind gespannt auf die Konkurrenz und freuen uns darauf, endlich unser Können unter Beweis zu stellen“, erklärte die Crew des Kieler Yacht-Clubs (KYC) beim Abschlusstraining. Besonders ist das Heimspiel auch, weil das junge KYC-Team das Event plant, organisiert und umsetzt. Vom Presseboot, über das Startschiff bis hin zum Social-Event übernimmt jeweils ein Teil des Teams Aufgaben.

Seglerinnen und Segler im Alter von 16 bis 21 Jahren

In der DJSL sind Seglerinnen und Segler zwischen 16 und 21 Jahren startberechtigt. Die Crews kommen sowohl aus arrivierten Bundesligaklubs wie KYC, Bayerischem Yacht-Club oder Verein Seglerhaus am Wannsee als auch Vereinen ohne Liga-Oberbau wie Bocholter Yachtclub oder Seglervereinigung Einheit Werder aus Brandenburg. Nach dem Auftakt in Kiel sind drei weitere Events in Essen (27-29. August), Berlin (8.-10. Oktober) und Konstanz (29.-31. Oktober) geplant.

Die besten zwei bis maximal vier Teams der DJSL qualifizieren sich für die Youth Sailing Champions League, zudem können in der DJSL erfolgreiche Klubs am DSL-Pokal und somit der Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga teilnehmen, sofern sie nicht bereits in Liga eins und zwei segeln.