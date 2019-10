Der Kieler Yacht-Club hat seine erste Saison in der Deutschen Junioren Segel-Liga (DJSL) mit dem Zweitliga-Aufstieg gekrönt. Beim DSL-Pokal vor Glücksburg verwirklichte die junge KYC-Crew am Montag den nur leise gehegten Traum von der Rückkehr in die Senioren-Ligastruktur.