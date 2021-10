Sardinien

Leonie Meyer sitzt in ihrem Van auf Sardinien, wo wenige Tage zuvor die Formula-Kite-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen ist. Die Schiebetür ist offen, die Abendsonne scheint in den Bus. Auf der Matratze hinter ihr liegt ihr fünfeinhalb Monate alter Sohn Levi, der sich vor dem anstehenden Videointerview kurz bemerkbar macht. „Eigentlich war der Plan, dass er jetzt schläft“, sagt die Mutter lachend. Aber Levi darf gerne hören, worüber gesprochen wird.

Seine Mama ist eine der besten Kite-Surferinnen Deutschlands, hat Olympia 2024 in Paris im Blick. Sie ist angehende Ärztin, hat Anfang Oktober an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel ihr zweites Staatsexamen geschrieben. Im Mai ist sie Mutter geworden. Wie schafft sie das?

Leonie Meyer: Eigenmotivation, Verzicht und viel Unterstützung

„Viel Eigenmotivation. Verzicht auf viele Sachen – ich weiß zum Beispiel nicht, wann ich das letzte Mal eine Serie geguckt habe. Und sehr viel Unterstützung“, sagt Meyer. Einen Tag, nachdem die Medizinstudentin ihre Prüfung abgelegt hatte, ging es nach Sardinien. Ihre Eltern waren mit dem Van und Kite-Material vorgefahren. Sie begleiten Leonie Meyer nun wieder häufiger auf Events. „Wie damals, als ich noch keinen Führerschein hatte. Jetzt aber als Babysitter statt als Fahrer“, lacht die Tochter.

Steckbrief: Leonie Meyer Geburtstag: 3. Februar 1993 Geburtsort: Osnabrück Verein: Norddeutscher Regatta Verein Erfolge: EM-Zweite 2020 im Mixed-Team, EM-Vierte 2020 im Einzel, WM-Vierte im Team 2019 Sonstiges: Leonie Meyer wurde im September von der Deutschen Sporthilfe als Sport-Stipendiatin des Jahres ausgezeichnet. In Bezug auf ihre Olympia-Pläne ein gutes Omen: Vor ihr erhielten den Preis für die Vereinbarkeit von Sport und Studium die späteren Medaillengewinnerinnen und -gewinner Thomas Röhler (Speerwurf-Gold, 2018), Theresa Stoll (Judo-Bronze, 2017), Malaika Mihambo (Weitsprung-Gold, 2014) und Martin Häner (Hockey-Gold, 2013).

Ihr Freund Darian Rubbel, Kite-Surfer und Arzt in Rendsburg, nahm für das nächste halbe Jahr Elternzeit. Die Familie hat die Wohnung in Kiel untervermietet. In den kommenden Monaten hat Leonie Meyer nach einem Jahr beinahe ohne Training wieder viel Zeit auf dem Board. Die hatte sie vor Sardinien kaum. „Das war wie in eine Prüfung zu gehen und überhaupt nicht vorbereitet zu sein“, sagt Meyer über die WM, die sie auf Platz 27 beendete. Aber: „Ich habe gesehen, dass die anderen keine Welt weit weg sind.“ Auf Fuerteventura, Gran Canaria, und Tarifa stehen bis Jahresende World Cups an. Langsam will sie sich wieder an die Spitze herantasten.

2016 gab die gebürtige Osnabrückerin das Segeln nach knapp verpasster Olympia-Qualifikation im 49er FX zugunsten ihres Studiums auf und wechselte zum Kitesurfen. Seitdem feststeht, dass „Formula Kite“ 2024 in Paris zum olympischen Segel-Programm gehören wird, lebt ihr Traum von einer Olympia-Teilnahme wieder.

„Eine Schwangerschaft macht auch stärker“

Leonie Meyer will zeigen, dass Mutterschaft und Olympia-Kampagne nicht im Gegensatz zueinanderstehen. Ihre Botschaft: „In anderen Nationen ist es normal, dass Sportlerinnen während ihrer Karriere Mutter werden und weiter erfolgreich sind – viele sogar erfolgreicher, weil eine Schwangerschaft auch stärker macht“, sagt Meyer und wird im selben Moment von ihrem Sohn Levi unterbrochen. Ein lautes Krächzen, als wolle er den Worten seiner Mutter Nachdruck verleihen, die sportlich bis 2024 einiges aufzuholen hat.

Formula-Kite: Deutschland hinkt noch hinterher

Denn der lange fehlende Kaderstatus der Kitesurferinnen und -surfer hatte zur Folge, dass die 28-Jährige in den vergangenen Jahren mit selbstorganisierten Trainingsgruppen, ohne Bundestrainer und geringerer finanzieller Förderung auskommen musste. „Wir hinken im Vergleich zu Ländern wie Polen, England oder Frankreich weit hinterher. Dort laufen schon seit drei, vier Jahren Programme. Die stellen bei uns das komplette Podium“, beklagt Meyer. Doch es tut sich was. Seit Januar hat die Disziplin Kaderstatus. Auf Fuerteventura ist das erste Trainingscamp mit einem Verbandstrainer geplant. Olympia 2024 rückt langsam ins Blickfeld.

Das olympische Segelrevier wird bei den nächsten Spielen vor Marseille liegen. Familie Meyer könnte mit ihrem Bus anreisen, wenn Leonie Meyer die Qualifikation gelingt. Zukunftsmusik, doch bei einer Sache ist sich die Kite-Surferin bereits sicher: Auf das Van-Leben würde sie ein paar Tage verzichten. „Ins olympische Dorf einzuziehen, das würde ich mir nicht entgehen lassen.“