Als einzige Regatta trotzte die Baltic 500 des Yacht Club Strande bislang der Corona-Pandemie. 35 Zweihandcrews gingen am Himmelfahrtstag auf die 500 Seemeilen zur dänischen Insel Læsø und zurück. Die Erlaubnis für das Segeln in dänischen Gewässern war erst am Nachmittag zuvor eingetroffen.