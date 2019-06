Kiel

Nach Rang drei beim Starkwindauftakt am Sonnabend und zwei ersten sowie einem vierten Platz am Sonntag legte Schewe am Pfingstmontag mit den Plätzen eins und zwei stark nach, konnte Rang vier so streichen.

„Besser hätte es nicht laufen können“, sagte die Lokalmatadorin, die sich auch selbst souverän auf dem Wasser fühlte. „Dieser Sieg gibt mir großes Selbstvertrauen, dass ich mit den Senioren mithalten oder sogar vor ihnen fahren kann – zumindest national“, erklärte die 19-Jährige, die in der Kieler Woche an ihre Leistung anknüpfen will. „Aber das wird etwas ganz anderes.

In einem international top-besetzten Feld darf man sich absolut keine Fehler erlauben, da fehlt mir noch ein Stück, vor allem an Erfahrung.“ Yes- und Juniorentitel bei den Laser Standards sicherte sich Leonard Stock, Bewohner der Kieler Sportinternats.

Proust/Moutarde jubeln im Nacra

Im Nacra15, der kleinen Schwester des olympischen Nacra17, zeigte die französische Flotte der Konkurrenz, wer Herr im Katamaranhause ist. Platz eins bis vier gingen an die Grande Nation, über den Sieg durften nach starkem Schlussspurt der erst zwölfjährige WM-Dritte Thomas Proust und Vorschoter Julien Moutarde – und zeigte damit, dass gutes Segeln auch auf dem großen Mehrrümpfer nicht unbedingt etwas mit Alter und Körpergröße zu tun hat.

Als bestes deutsches Team fuhren Jesse Lindstädt und Lisa Maria Rausch auf Rang sechs. „Wir können nur mit der letzten Wettfahrt am Sonntag zufrieden sein, ansonsten lief es nicht rund“, erklärte Lindstädt.

Trainingsvorsprung für Wierschin

Optimal lief es für die 29er-Crew Jonas Schupp/Moritz Hagenmeyer (Diessen), die den Gesamtsieg im 29er schon vor der letzten Wettfahrt sicher hatten und so auch das deutsche Ticket für die Jugend-WM in Gdingen/Polen (13. bis 20. Juli) lösten.

Gleiches gilt für die bayrische 29er-Crew Elena Krupp/Clara Borlinghaus, den überragenden Laser-Radial-Männer-Sieger Julian Hoffmann (Blaiach) und Klassenkollegin Theresa Wierschin, die sich mit „Trainingsvorsprung“ die Quali sicherte. „Am Abschlusstag hatte ich etwas Glück mit den Bedingungen, diese Welle kenne ich aus Warnemünde gut“, sagte die dort trainierende Greifswalderin, für die es vor Gdingen wie für die anderen deutschen U19-Segler noch zur Jugend-EM nach Athen geht.