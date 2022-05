Kiel

Mit einem frühen Kurzprogramm beendeten die Seesegler ihren Saisonauftakt zur Maior-Regatta vor Kiel. Die Thermik, die sich im gesamten Verlauf des Wochenendes einen Zweikampf mit dem Grundwind lieferte, sorgte am Sonntag für frühe Störungen. Vorausschauend hatte Wettfahrtleiter Eckart Reinke den Start daher für 9 Uhr angesetzt. Das segelbare Windfenster allerdings war klein. Nicht alle Crews schafften es im Zeitlimit ins Ziel. In der Wertungsliste standen dennoch fünf Rennen für die ORC-Klassen und neun für die J/70. Die Siegplätze belegten mit Carsten Kemmling (Hamburg, J/70) und der „Intermezzo“ von Jens Kuphal (Berlin, ORC I+II) zwei Favoriten sowie mit der „Freya“ mit Skipper Nick Heuwinkel (Kiel, ORC III+IV) eine Überraschungscrew.

Nach zwei schwierigen Corona-Jahren genossen die 37 angetretenen Crews einen entspannten Saisonstart – mit viel Sonne und geselligen Abenden. Der leichte Wind stellte zudem keine große Herausforderungen an das Bootshandling. Taktik und Gespür für die richtige Brise, dazu gute Nerven waren indes Grundvoraussetzungen für den Erfolg. In diesen Punkten war die „Intermezzo“-Crew im Wortsinne unschlagbar, gewann alle fünf Rennen. „Es lief bei uns an Bord rund. Die Jacht war schon zum Training am vergangenen Wochenende gut vorbereitet, so dass wird intensiv trainieren konnten“, so Kuphal. Mit der Vorbereitung waren zur Maior-Regatta die Abläufe an Bord eingespielt und die Mannschaft konnte sich auf die Windtücken konzentrieren. Jahres-Höhepunkt für die „Intermezzo“ ist die Europameisterschaft in Hankö/Norwegen.

Der Crew der „X-Day“ gelang ein guter Auftakt mit Platz zwei auf dem frisch importierten Boot. Quelle: @ ChristianBeeck.de

Weniger glücklich agierte die Weltmeister-Mannschaft der Vorjahres von der „Halbtrocken 4.5“ von Michael Berghorn (Kiel). Mal blieb die Jacht im Windloch hängen, mal musste sie nach Frühstart eine Extrarunde drehen. In jedem Fall reichte es nicht, um den Vorsprung zu generieren, den sie als schnellstes Schiff auf dem Kurs hätte herausfahren müssen. Am Ende blieb Rang sechs, während sich mit der neuen „X-Day“ von Walter Watermann (Kiel) ein frischer Yacht-Import stark präsentierte und Platz zwei belegte.

Sehr große Zufriedenheit strahlte die Sieger-Crew der ORC III+IV aus. Die „Freya“ ist ein Projekt der Yachtschule und Schulungsgruppe des Kieler Yacht-Club und mit einer jungen Mannschaft unter dem 24-jährigen Skipper Nick Heuwinkel besetzt. „Das war unsere erste Regatta in dieser Zusammensetzung“, berichtete Heuwinkel. „Wir sind auf unseren Positionen alle sicher und gut aufgestellt, aber im Zusammenspiel gibt es noch Potenzial.“ Bis zum großen Ziel, der WM-Teilnahme vor Kiel im August 2023, ist für Verbesserung noch viel Zeit.

Die Konkurrenz wird es genau beobachten, zeigte die „Freya“ doch schon mal, wie man im letzten Rennen das Resultat dreht. Als Dritte war sie in den Abschlusstag gestartet, hatte zunächst auch die beiden führenden Mannschaften vor sich. „Auf der zweiten Kreuz haben wir die Dreher aber sehr gut erwischt und uns an die Spitze gesetzt“, so Heuwinkel. Das reichte schließlich, um die Dänen auf der „Stony“ punktgleich auf den zweiten Gesamtplatz zu verweisen. Die „Sydbank“ von Torsten Bastiansen folgte knapp geschlagen auf Platz drei.

Martin Menzner kam mit seiner Crew nach dem Klassenwechsel immer besser in Fahrt. Für eine Top-Platzierung in der Gesamtwertung reichte es noch nicht. Quelle: @ ChristianBeeck.de

Eine klare Angelegenheit war der Sieg in der J/70-Einheitsklasse. Carsten Kemmling (Hamburg) gewann fünf der neun Wettfahrten, schaffte es auch zum Abschluss noch mal auf Platz eins, als er dem Kieler Martin Menzner an der letzten Bahnmarke die zuvor klare Führung abknöpfte. Menzner verpasste damit den Coup zum Abschluss. Die Crew ist zu dieser Saison von der J/80 in die Klasse eingestiegen und arbeitete noch am Trimm. „Es ist doch etwas ganz anderes als die J/80, aber zum Schluss haben wir die Einstellungen besser hinbekommen, konnten auch schon mal den Kopf hochnehmen und nach Wind und Konkurrenz schauen“, berichtete Frank Lichte aus der Menzner-Crew. Zur Top-Platzierung in der Gesamtwertung reichte es indes noch nicht. Platz zwei der J/70 ging an Sören Hadeler (Gelting) vor Johnny Jensen (Dänemark).