Saint-Francois

Es war dunkel in Guadeloupe, als Melwin Fink am Montag um kurz vor 6 Uhr Ortszeit die Ziellinie des Minitransat überquerte – dunkel und ungewiss. Der 19-Jährige vom Kieler Yacht-Club wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, zu welcher Platzierung es bei diesem Solo-Transatlantik-Rennen gereicht hatte. Der Sieger der Auftaktetappe erreichte in der zweiten Etappe die Karibikinsel als 22. der Serienboot-Klasse. In der Addition beider Zeiten rechnete er mit einer Platzierung knapp in den Top Ten.

Doch es wurde mehr! Das schwante Melwin Fink, als das Motorboot mit seinen jubelnden Eltern auf ihn zuhielt. Das Podium wurde konkreter, als Léo Debiesse zum Gratulieren in den Hafen kam. Der Franzose hatte sich selbst Hoffnungen auf die Top Drei gemacht. Und mit der Bestätigung der Zeiten wurde der dritte Rang für den jüngsten Teilnehmer dieses Rennens schließlich Gewissheit. Nach insgesamt 26 Tagen, 20 Stunden, 20 Minuten und 7 Sekunden für beide Etappen hatte Fink einen Abstand von 16 Minuten und 28 Sekunden auf Debiesse gewahrt. Der große Favorit Hugo Dhallenne (Frankreich) und der Italiener Alberto Diva segelten durch Platz eins und zwei in der zweiten Etappe in der Gesamtwertung noch an dem jungen Deutschen vorbei.

Nach dem Sieg in der ersten Etappe, der Ernüchterung durch die Jury-Entscheidung vor dem Start zum zweiten Teilstück und einem wechselvollen Rennverlauf hatte Melwin Fink nicht mehr mit einem Podiumsplatz gerechnet: „Ich habe viele Fehler gemacht. Das Wetter war ziemlich kompliziert, und ich bin strategisch nicht das perfekte Rennen gesegelt. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, hier anzukommen und dieses Minitransat absolviert zu haben“, sagte er.

Kursvariante von Melwin Fink entpuppt sich als Fehlentscheidung

Nach dem Start auf La Palma wählte Fink den Weg nach Westen. In den ersten Tagen schien diese Strategie aufzugehen, zwischenzeitlich wurde der 19-Jährige auch in dieser Etappe auf Platz eins geführt. Doch die Wetteranalyse zeigte schnell: Im Süden wurde Tempo gemacht, während die Teilnehmer im Norden in der Flaute hängen bleiben würden. Fink schwenkte auf den Südkurs ein, hatte aber zu viel Zeit verloren, um noch mal ganz nach vorn zu kommen. Im Gegensatz zu Hugo Dhallenne: Der Franzose verfolgte konsequent den Strategiewechsel aus dem Norden nach Süden und schob sich aus dem hinteren Feld noch bis ganz an die Spitze.

Die täglichen Positionsreports in der zweiten Rennwoche haben sich dann wie Niederschläge angefühlt, so Fink. Zwei Tage vor dem Ziel schien das Podium außer Reichweite. Doch der junge Deutsche reduzierte den Schlaf, kämpfte um jede Minute und wurde belohnt. „Ich dachte nicht, dass ich es schaffen würde. Das sind wirklich tolle Nachrichten. Ich freue mich sehr“, sagte er nach dem Zieldurchgang.

Solo-Segler Fink reduzierte Schlaf und wurde belohnt

18 Stunden beträgt Finks Rückstand in der Gesamtzeit auf Sieger Dhallenne. Für den Deutschen hätte es sogar zum Gesamtsieg gereicht, hätte die Jury nicht eingegriffen. Im Ziel der ersten Etappe hatte der Kieler auf den Franzosen 26 Stunden Vorsprung, da er nach einer Unwetterwarnung nicht wie die Konkurrenten einen Schutzhafen aufgesucht hatte. Die Jury gewährte Dhallenne wie fast allen Konkurrenten indes eine 24-Stunden-Zeitgutschrift. Die Funksprüche der Wettfahrtleitung mit der Empfehlung für einen Schutzhafen seien nicht eindeutig formuliert worden.

Melwin Fink ärgerte sich darüber, dass die Jury nicht einbezogen hatte, dass viele Teilnehmer – darunter auch Dhallenne – die Pause als Reparaturstop genutzt hatten. Diese Zeit hätte aus seiner Sicht von der Zeitgutschrift abgezogen werden müssen.

Vendée Globe ein Traum, aber für Melwin Fink noch weit entfernt

Das Happy End in der Karibik entschädigt aber für vieles. Als erster Deutscher hat Fink in der großen Gruppe der Serienboote das Podium erreicht. Vendée-Globe-Segler Boris Herrmann schaffte es vor 20 Jahren auf Rang elf. Ist die Vendée Globe nun das große Ziel von Fink? „Ich habe die Vendée schon immer verfolgt, bin aber noch nicht in der Lage zu sagen, dass ich das anstrebe.“

Der Fokus ist im Winter erst einmal wieder auf das Jura-Studium in Kiel gerichtet. Der Mini geht per Frachter zurück nach Europa, ist aber bereits verkauft. Bis zum Frühjahr sollen die Entscheidungen fallen, wie es mit der Segelkarriere des jungen deutschen Hochsee-Helden weitergeht.